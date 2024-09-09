Тен Хаг не хочет отпускать Антони из «МЮ» после ухода Санчо. Бразилец интересен «Фенербахче» (ESPN)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Антони Футбол

Эрик тен Хаг намерен сохранить Антони в составе «Манчестер Юнайтед».

ESPN подчеркивает, что сам игрок полон решимости остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны «Фенербахче». Бразилец хотел бы играть чаще, но он предпочтет остаться на «Олд Траффорд», даже если турецкий клуб сделает официальное предложение. Трансферное окно в Турции будет открыто до пятницы.

Отмечается, что Эрик тен Хаг не хотел бы терять 24-летнего вингера после того, Джейдон Санчо перешел в «Челси» в последний день трансферного окна в Великобритании. 

В этом сезоне Антони провел на поле всего минуту в первых трех матчах «Юнайтед» в АПЛ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Антони не покинет «МЮ» в ближайшее время – бразилец привержен проекту клуба. Вингера связывали с «Фенербахче»

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25 комментариев
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Как же его отпускать, это считай сразу минус три гола за сезон, так можно и без трофеев остаться
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"Да кто ж его отпустит. Он же - Антони".
А если серьёзно, если всё так, то интересно каким образом Тен Хаг обосновал это решение руководству клуба (если он ещё занимается такими глупостями).
Вот что он сказал такого, что руководство клуба с ним согласилось?
Что Антони картошку быстро чистит?
Или у Антони, у единственного есть ключ от тренировочной базы (и в случае, его ухода некому будет базу открывать и закрывать?
Или что?
+18
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+17
всякие были трансферы за огромные деньги, но этот за 100млн прям стоит особняком 😁
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+12
Тен Хаг: "Антони... ну он хороший..."
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+6
Ответ Joker2104
"Да кто ж его отпустит. Он же - Антони". А если серьёзно, если всё так, то интересно каким образом Тен Хаг обосновал это решение руководству клуба (если он ещё занимается такими глупостями). Вот что он сказал такого, что руководство клуба с ним согласилось? Что Антони картошку быстро чистит? Или у Антони, у единственного есть ключ от тренировочной базы (и в случае, его ухода некому будет базу открывать и закрывать? Или что?
Тен Хаг- это Кащей, а жизнь Кащея на посту тренера МЮ находится в яйцах Антони, пока яйца Антони в МЮ - Тен Хага невозможно уволить, поэтому Антони редко играет, Эрик его бережёт.
+6
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+6
Ответ Бутсы Крооса
Если он уйдет, кто составит конкуренцию Мудрику?
Николас Джжаксоннн
+3
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+3
Ответ Joker2104
"Да кто ж его отпустит. Он же - Антони". А если серьёзно, если всё так, то интересно каким образом Тен Хаг обосновал это решение руководству клуба (если он ещё занимается такими глупостями). Вот что он сказал такого, что руководство клуба с ним согласилось? Что Антони картошку быстро чистит? Или у Антони, у единственного есть ключ от тренировочной базы (и в случае, его ухода некому будет базу открывать и закрывать? Или что?
"Он же такие красивые крутилки крутит" - 10Хаг.
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Легенда
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Согласен , уходите вместе
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Ответ Joker2104
"Да кто ж его отпустит. Он же - Антони". А если серьёзно, если всё так, то интересно каким образом Тен Хаг обосновал это решение руководству клуба (если он ещё занимается такими глупостями). Вот что он сказал такого, что руководство клуба с ним согласилось? Что Антони картошку быстро чистит? Или у Антони, у единственного есть ключ от тренировочной базы (и в случае, его ухода некому будет базу открывать и закрывать? Или что?
А какой смысл его отпускать сейчас, в клубе 4 вингера, понятно что он игрок никакущий, но все же можно его выпустить в кубках и дать основным отдохнуть
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Ответ igorkruglov
Как же его отпускать, это считай сразу минус три гола за сезон, так можно и без трофеев остаться
Козел отпущения нужен 7хагу) чтоб сми говорили об игроках, а не тренере
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Если он уйдет, кто составит конкуренцию Мудрику?
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Ответ Carasa
Ну ладно, марсьяль недалеко ушел
Марсьяль очень далеко ушел - у него, в отличие от Антони, в арсенале было все: скорость, дриблинг, мышление, удар. Лишь абсолютно придурочный характер (который так ярко отразился на его тусклой будке) помешал ему заиграть на топ-уровне.
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Ответ dimamak10
А какой смысл его отпускать сейчас, в клубе 4 вингера, понятно что он игрок никакущий, но все же можно его выпустить в кубках и дать основным отдохнуть
У МЮ явно есть команды любых возрастов вплоть до детсада. Любого бери, выпускай в кубке, хуже не сыграет, зато опыта наберется.
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Ответ Бутсы Крооса
Если он уйдет, кто составит конкуренцию Мудрику?
Есть ещё Ришарлиссон
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Антони ключевой игрок МЮ, конечно нельзя его продавать или отдавать кому-то. Легенда МЮ.
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Ответ Vladimir Zinkov
Тен Хаг- это Кащей, а жизнь Кащея на посту тренера МЮ находится в яйцах Антони, пока яйца Антони в МЮ - Тен Хага невозможно уволить, поэтому Антони редко играет, Эрик его бережёт.
Хаг это Волан де Морт, а Антони крестраж, если на английский лад. Ну и манекен неплохой
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"Эрик тен Хаг не хотел бы терять 24-летнего вингера после того, Джейдон Санчо перешел в «Челси»"- тут, как бы, причина и следствие ровно обратные.
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Ответ Nice_Fellow
Марсьяль очень далеко ушел - у него, в отличие от Антони, в арсенале было все: скорость, дриблинг, мышление, удар. Лишь абсолютно придурочный характер (который так ярко отразился на его тусклой будке) помешал ему заиграть на топ-уровне.
Не пишите ерунды. Марсиаль забил за МЮ всего лишь 90 голов, что, по мнению большинства, делает каждый второй защитник МЮ, проведший более пары сезонов за команду.
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Ответ Джон Люлькович
Есть ещё Ришарлиссон
Если он переключится на Мудрика, то Вернер уйдет в отрыв, даже если они играют за одну команду. Тут нужен баланс
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Мдэ, вот это Антони жизнь закрутила.
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Ему самому надо уйти ,просто тренер-днище )Никто при нем не становится лучше ,а все деградируют , как это главное ,чего не должно быть у хорошешеготренера
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На повышение пойдет Антони
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