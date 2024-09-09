Тен Хаг не хочет отпускать Антони из «МЮ» после ухода Санчо. Бразилец интересен «Фенербахче» (ESPN)

Эрик тен Хаг намерен сохранить Антони в составе «Манчестер Юнайтед».

ESPN подчеркивает, что сам игрок полон решимости остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны «Фенербахче». Бразилец хотел бы играть чаще, но он предпочтет остаться на «Олд Траффорд», даже если турецкий клуб сделает официальное предложение. Трансферное окно в Турции будет открыто до пятницы.

Отмечается, что тен Хаг не хотел бы терять 24-летнего вингера после того, перешел в «Челси» в последний день трансферного окна в Великобритании.

В этом сезоне Антони провел на поле всего минуту в первых трех матчах « » в . С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Антони не покинет «МЮ» в ближайшее время – бразилец привержен проекту клуба. Вингера связывали с «Фенербахче»