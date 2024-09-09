Тен Хаг не хочет отпускать Антони из «МЮ» после ухода Санчо. Бразилец интересен «Фенербахче» (ESPN)
Эрик тен Хаг намерен сохранить Антони в составе «Манчестер Юнайтед».
ESPN подчеркивает, что сам игрок полон решимости остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны «Фенербахче». Бразилец хотел бы играть чаще, но он предпочтет остаться на «Олд Траффорд», даже если турецкий клуб сделает официальное предложение. Трансферное окно в Турции будет открыто до пятницы.
Отмечается, что Эрик тен Хаг не хотел бы терять 24-летнего вингера после того, Джейдон Санчо перешел в «Челси» в последний день трансферного окна в Великобритании.
В этом сезоне Антони провел на поле всего минуту в первых трех матчах «Юнайтед» в АПЛ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Антони не покинет «МЮ» в ближайшее время – бразилец привержен проекту клуба. Вингера связывали с «Фенербахче»
А если серьёзно, если всё так, то интересно каким образом Тен Хаг обосновал это решение руководству клуба (если он ещё занимается такими глупостями).
Вот что он сказал такого, что руководство клуба с ним согласилось?
Что Антони картошку быстро чистит?
Или у Антони, у единственного есть ключ от тренировочной базы (и в случае, его ухода некому будет базу открывать и закрывать?
Или что?