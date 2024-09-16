Робинсон об Антони: «Он слишком легковесен и долго держит мяч, АПЛ слишком быстрая для него лига. Вряд ли он заинтересует «Ньюкасл», они борются за то же, что и «МЮ»
Как пишет Goal, на фоне его плохой формы бразильца связывают с уходом из «Манчестер Юнайтед», и возможность его подписания рассматривает «Ньюкасл».
«Не думаю, что кто-то в «Ньюкасле» заинтересуется им.
Послушайте, он хороший игрок, но он слишком легковесен для Премьер-лиги, он слишком долго держит мяч, и это слишком быстрый для него чемпионат. Если посмотреть на другие лиги – нидерландскую, в которой он выделялся, Ла Лигу или Лигу 1, возможно, они больше подходят для такого игрока, как он.
Но учитывая трудности, с которыми он столкнулся в «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» не станет рассматривать себя в дали от них. Они борются за одно и то же и находятся примерно на одном уровне, оба клуба хотят быть в первой четверке и играть в еврокубках. Болельщики или руководство «Ньюкасла» не посмотрят на Антони с мыслью: «Он улучшит нас», – сказал экс-вратарь «Тоттенхэма» В подкасте Inside Track на Football Insider.
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