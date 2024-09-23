Капелло о победе «Милана» над «Интером»: «Фонсека заслуживает комплиментов. Мне понравилась связка Абрахама и Мораты, я бы и дальше их ставил вместе»

Фабио Капелло похвалил «Милан» и тренера Паулу Фонсеку за победу над «Интером».

Перед матчем 5-го тура Серии А (2:1) журналисты писали о том, что португальца могут уволить в случае поражения из-за неудачного старта в «Милане ».

«Фонсека заслуживает большой похвалы, комплиментов.

Мне очень понравились Абрахам и Мората в атаке. Они не форварды штрафной, но зато они знают, как нужно двигаться, помогать команде, что делать для появления свободных зон, умеют прессинговать, много бегать.

Победа «Милана» началась с настроя этих двоих, их готовности к самопожертвованию. Я бы ставил и дальше связку Абрахама и Мораты.

Победа в дерби, безусловно, придаст Фонсеке больше спокойствия, особенно в его повседневной работе.

«Милан» догнал «Интер » в турнирной таблице, мы только в начале чемпионата, и все еще впереди. При этом я не думаю, что поражение как-то повлияет на «нерадзурри». Неудачи случаются, порой неожиданные и болезненные», – сказал бывший главный тренер «Милана» Капелло для La Gazzetta dello Sport.

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