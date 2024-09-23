Капелло о победе «Милана» над «Интером»: «Фонсека заслуживает комплиментов. Мне понравилась связка Абрахама и Мораты, я бы и дальше их ставил вместе»
Перед матчем 5-го тура Серии А (2:1) журналисты писали о том, что португальца могут уволить в случае поражения из-за неудачного старта в «Милане».
«Фонсека заслуживает большой похвалы, комплиментов.
Мне очень понравились Абрахам и Мората в атаке. Они не форварды штрафной, но зато они знают, как нужно двигаться, помогать команде, что делать для появления свободных зон, умеют прессинговать, много бегать.
Победа «Милана» началась с настроя этих двоих, их готовности к самопожертвованию. Я бы ставил и дальше связку Абрахама и Мораты.
Победа в дерби, безусловно, придаст Фонсеке больше спокойствия, особенно в его повседневной работе.
«Милан» догнал «Интер» в турнирной таблице, мы только в начале чемпионата, и все еще впереди. При этом я не думаю, что поражение как-то повлияет на «нерадзурри». Неудачи случаются, порой неожиданные и болезненные», – сказал бывший главный тренер «Милана» Капелло для La Gazzetta dello Sport.
Этим ходом «Милан» выиграл дерби: подготовка Фонсеки безупречна. Быстрые мысли Клещенка
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий