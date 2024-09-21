Медведев о покупке «Зенитом» россиян вместо бразильцев: «Никакого вектора по странам нет и не было. Он всегда один – подбор лучших игроков в соответствии с регламентом»

Александр Медведев высказался о трансферах россиян в «Зенит» вместо бразильцев.

– Какую оценку поставите «Зениту» за летнее трансферное окно?

– Оценку трансферной кампании будут давать результаты чемпионата и Кубка России.

– Летом вы сменили вектор: раньше привозили много бразильцев, сейчас сделали упор на россиян.

– Неправильная оценка. У нас вектор всегда один – подбор лучших игроков в соответствии с регламентом, позволяющим иметь определенное количество легионеров и российских игроков.

Никакого вектора по странам у «Зенита» нет и не было, – заявил председатель правления «Зенита» Медведев .

Летом «Зенит» пополнили вратарь Евгений Латышонок , защитники Юрий Горшков и Сергей Волков , а также хавбек Максим Глушенков .