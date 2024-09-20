Александр Медведев: «Всегда мечтал стать тренером. «Газпром» – мечты сбываются»
Перед матчем Лиги Ставок Лиги Легенд на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге между Легендами «Зенита» и Легендами ЦСКА (0:0, первый тайм) председатель правления «Зенита» рассказал о своих мечтах.
– Будет ли ответный матч в Москве?
– Вообще ветеранские матчи имеют огромное значение не только для самих ветеранов, но и для болельщиков, которые видели их в расцвете сил, и для подрастающего поколения.
Есть идея организовать первенство среди ветеранов. Шесть‑восемь команд продолжают играть и поддерживать форму. Думаю, в Москве и Питере будет много зрителей.
Будем рады приехать в Москву, но жаль, что там нет стадиона с закрытой крышей. Мы со своей стороны готовы провести.
– Как себя ощущаете в качестве тренера?
– «Газпром» – мечты сбываются. Всегда мечтал быть тренером. Пару раз был в тренерском составе, отвечал за психологическое состояние. По‑моему, справился, – сказал Александр Медведев.
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