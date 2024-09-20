Медведев про Глушенкова: «То, что он против игры за сборную – полная ерунда. С вьетнамцами ему играть менее интересно, чем тренироваться с бразильцами «Зенита»
Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой.
«Меня удивляет, как из мухи пытаются сделать слона. Если мы внимательно проанализируем, что сказал Максим, то он имел в виду, что играть против вьетнамцев ему менее интересно, чем тренироваться с нашими бразильцами.
Это отражает то, что в условиях изоляции нам очень трудно найти соперника, который соответствовал бы нам по классу и качеству игры. Это очень печально.
Сейчас идет попытка приписать Максиму, что он против игры за сборную, но это полная ерунда. Он так не думает и, самое главное, этого не сказал.
Будем ждать, чтобы наша изоляция закончилась и мы могли играть. Ничего другого Максим не сказал.
Заметьте, что главный тренер сборной Валерий Карпин тоже отмечал, что, к сожалению, сейчас достойных спарринг-партнеров найти очень трудно», – сказал председатель правления «Зенита».
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