Медведев про Глушенкова: «То, что он против игры за сборную – полная ерунда. С вьетнамцами ему играть менее интересно, чем тренироваться с бразильцами «Зенита»

Александр Медведев отреагировал на слова Максима Глушенкова про сборную России.

Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо , Барриосом и Кассьерой .

«Меня удивляет, как из мухи пытаются сделать слона. Если мы внимательно проанализируем, что сказал Максим, то он имел в виду, что играть против вьетнамцев ему менее интересно, чем тренироваться с нашими бразильцами.

Это отражает то, что в условиях изоляции нам очень трудно найти соперника, который соответствовал бы нам по классу и качеству игры. Это очень печально.

Сейчас идет попытка приписать Максиму , что он против игры за сборную, но это полная ерунда. Он так не думает и, самое главное, этого не сказал.

Будем ждать, чтобы наша изоляция закончилась и мы могли играть. Ничего другого Максим не сказал.

Заметьте, что главный тренер сборной Валерий Карпин тоже отмечал, что, к сожалению, сейчас достойных спарринг-партнеров найти очень трудно», – сказал председатель правления «Зенита».