Медведев о матче легенд «Зенита» и ЦСКА: « В следующий раз надо будет Марио пригласить»
Александр Медведев высказался за приглашение Марио Фернандеса на матч легенд «Зенита» и ЦСКА.
«В следующий раз надо будет Марио Фернандеса пригласить на матч легенд», — сказал президент правления «Зенита».
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Летом 2023 года защитник перешел в санкт-петербургский клуб и покинул его в июле 2024-го.
В пятницу в матче памяти Павла Садырина легенды «Зенита» уступили легендам ЦСКА (1:3).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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