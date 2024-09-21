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  • Медведев о матче легенд «Зенита» и ЦСКА: « В следующий раз надо будет Марио пригласить» 
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Медведев о матче легенд «Зенита» и ЦСКА: « В следующий раз надо будет Марио пригласить» 

Александр Медведев высказался за приглашение Марио Фернандеса на матч легенд «Зенита» и ЦСКА.

«В следующий раз надо будет Марио Фернандеса пригласить на матч легенд», — сказал президент правления «Зенита».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Летом 2023 года защитник перешел в санкт-петербургский клуб и покинул его в июле 2024-го.

В пятницу в матче памяти Павла Садырина легенды «Зенита» уступили легендам ЦСКА (1:3).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (клубы)
logoАлександр Медведев
logoМарио Фернандес
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