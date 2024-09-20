Медведев о словах Амарала об отказе от Глушенкова: «Какие-то спартаковские ужасы. Ищут оправдания, что просмотрели классного футболиста»
Александр Медведев отреагировал на слова Томаша Амарала про Максима Глушенкова.
Ранее спортивный директор «Спартака» рассказал об отказе клуба от покупки Глушенкова: «Подписываем игроков не только на поле, но и в раздевалку».
«Вы рассказываете какие-то спартаковские ужасы. У нас и в раздевалке, и на поле, и в столовке обстановке командная.
Если они хотят оправдать себя, что просмотрели такого классного футболиста, то пусть ищут себе оправдания.
Если команда говорит, что она становится лучше, избавляясь от футболистов, то я с таким подходом категорически не согласен. Ребята, которые к нам переходят, приходят для того, чтобы сделать «Зенит» сильнее», – сказал председатель правления петербургского клуба.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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