Медведев о словах Амарала об отказе от Глушенкова: «Какие-то спартаковские ужасы. Ищут оправдания, что просмотрели классного футболиста»

Александр Медведев отреагировал на слова Томаша Амарала про Максима Глушенкова.

Ранее спортивный директор «Спартака » рассказал об отказе клуба от покупки Глушенкова : «Подписываем игроков не только на поле, но и в раздевалку».

«Вы рассказываете какие-то спартаковские ужасы. У нас и в раздевалке, и на поле, и в столовке обстановке командная.

Если они хотят оправдать себя, что просмотрели такого классного футболиста, то пусть ищут себе оправдания.

Если команда говорит, что она становится лучше, избавляясь от футболистов, то я с таким подходом категорически не согласен. Ребята, которые к нам переходят, приходят для того, чтобы сделать «Зенит » сильнее», – сказал председатель правления петербургского клуба.