Аршавин о том, как Соболеву влюбить в себя фанатов «Зенита»: «Хет-триком в золотом матче против «Спартака»

Андрей Аршавин объяснил, как Александру Соболеву завоевать расположение фанатов.

– Как вам первые матчи Соболева за «Зенит»?

– Пока ему тяжело. Посмотрим, что будет дальше.

– Что ему нужно сделать, чтобы влюбить в себя питерских болельщиков?

– Я думаю, сделать хет-трик в золотом матче против «Спартака », – отметил заместитель гендиректора «Зенита ».