Аршавин о том, как Соболеву влюбить в себя фанатов «Зенита»: «Хет-триком в золотом матче против «Спартака»
Андрей Аршавин объяснил, как Александру Соболеву завоевать расположение фанатов.
– Как вам первые матчи Соболева за «Зенит»?
– Пока ему тяжело. Посмотрим, что будет дальше.
– Что ему нужно сделать, чтобы влюбить в себя питерских болельщиков?
– Я думаю, сделать хет-трик в золотом матче против «Спартака», – отметил заместитель гендиректора «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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