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  • Соболев о переходе в «Зенит»: «Эмоции зашкаливали, я просто счастлив! ​Я долго этого ждал, это большой вызов, я хочу помочь команде и доказать, что все было не зря»
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Соболев о переходе в «Зенит»: «Эмоции зашкаливали, я просто счастлив! ​Я долго этого ждал, это большой вызов, я хочу помочь команде и доказать, что все было не зря»

Александр Соболев доволен переходом в «Зенит».

Александр, ваш официальный дебют за «Зенит» пришелся на игру против ЦСКА. Поделитесь впечатлениями.

– Я был счастлив дебютировать за «Зенит»! Давно не играл в официальных матчах – ​и сразу же гостевая встреча с армейцами, и сразу победа. Да, было очень тяжело, но я рад, что нам удалось забрать в Петербург три очка. Эмоции самые положительные.

– Есть ощущение, что разнообразные трудности преследуют вас на протяжении всей карьеры. Это так?

– Не без этого, да. До переезда в Томск пробовал себя во многих командах – ​нигде не пригодился. В «Томи» полгода провел на просмотре, и, если бы родители не заплатили компенсацию, может, и не подписал бы контракт с клубом. Переходы в «Крылья» и «Спартак» тоже были сложными: когда в Москву уехал, думал, уже все, а в итоге вернулся в Самару на сбор.

И вот сейчас история с трансфером длилась три месяца. Но меня это только закаляет, и, если пройти через трудности с высоко поднятой головой, дальше будет легче. Для меня «Зенит» – ​большой вызов, я хочу помочь команде и доказать, что все это было не зря.

– Когда все решилось положительно с трансфером в «Зенит», что вы почувствовали?

– Эмоции зашкаливали, слов не было! Я долго этого ждал. Были моменты, когда уже думал, что все сорвалось. Для меня это было очень тяжело эмоционально, но я рад, что все закончилось именно так и что я стал игроком «Зенита». Я просто счастлив! – сказал форвард, покинувший «Спартак».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «PROЗенит»
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