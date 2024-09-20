Соболев о «Зените»: «Сильнейший клуб России, 6 чемпионств подряд, сезон столетия. Хочу принять ответственность и пройти этот путь достойно»
Александр Соболев назвал «Зенит» сильнейшим клубом России.
– Этот переход – главный вызов в вашей карьере?
– Безусловно, на сто процентов.
Это сильнейший клуб России, шесть чемпионств подряд, сезон столетия. Для меня это большая ответственность – я хочу принять ее и пройти этот путь достойно.
– Прежде вам не раз приходилось играть против сине-бело-голубых. Чем запомнились клуб, стадион и город?
– Это был самый главный противник, играть на «Газпром Арене» всегда было очень тяжело. Я ни разу не выиграл здесь, хоть и забивал. Один раз мы обыграли «Зенит» в Кубке России.
Это сильнейшая команда страны, против которой максимально тяжело играть – неважно, дома или на выезде, – сказал форвард, перешедший из «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «PROЗенит»
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