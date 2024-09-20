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  • Соболев о «Зените»: «Сильнейший клуб России, 6 чемпионств подряд, сезон столетия. Хочу принять ответственность и пройти этот путь достойно»
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Соболев о «Зените»: «Сильнейший клуб России, 6 чемпионств подряд, сезон столетия. Хочу принять ответственность и пройти этот путь достойно»

Александр Соболев назвал «Зенит» сильнейшим клубом России.

– Этот переход – ​главный вызов в вашей карьере?

– Безусловно, на сто процентов.

Это сильнейший клуб России, шесть чемпионств подряд, сезон столетия. Для меня это большая ответственность – ​я хочу принять ее и пройти этот путь достойно.

– Прежде вам не раз приходилось играть против сине-бело-голубых. Чем запомнились клуб, стадион и город?

– Это был самый главный противник, играть на «Газпром Арене» всегда было очень тяжело. Я ни разу не выиграл здесь, хоть и забивал. Один раз мы обыграли «Зенит» ​в Кубке России.

Это сильнейшая команда страны, против которой максимально тяжело играть – ​неважно, дома или на выезде, – сказал форвард, перешедший из «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «PROЗенит»
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoАлександр Соболев
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