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  • Павел Погребняк: «Глушенков не отказывался от сборной. Депутатам надо заниматься своими делами, публичной критики Максим не заслуживает»
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Павел Погребняк: «Глушенков не отказывался от сборной. Депутатам надо заниматься своими делами, публичной критики Максим не заслуживает»

Павел Погребняк отреагировал на слова Максима Глушенкова о сборной России.

Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой. 

– Главная тема вчерашнего дня – слова Максима Глушенкова по поводу сборной. Некоторые его раскритиковали. Как вы относитесь к таким репликам?

– В его словах чувствуется дерзость. Вкупе с реальным футбольным азартом. Я тоже в его возрасте не стеснялся в выражениях.

Человек играет, забивает, на хорошем счету в клубе. Я в сборную не приезжал, только когда не вызывали. Но у нас и не было таких санкций. Это его мнение. Тем более от сборной он не отказывался.

– Заслуживает ли Глушенков какого-то публичного порицания, например, от депутатов?

– Депутатам надо заниматься своими делами. Публичной критики он точно не заслуживает, – сказал экс-форвард сборной России. 

Провокационный Глушенков у Нобеля. Депутат даже назвал его иноагентом

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoПавел Погребняк
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoМаксим Глушенков
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