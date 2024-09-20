Павел Погребняк: «Глушенков не отказывался от сборной. Депутатам надо заниматься своими делами, публичной критики Максим не заслуживает»
Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой.
– Главная тема вчерашнего дня – слова Максима Глушенкова по поводу сборной. Некоторые его раскритиковали. Как вы относитесь к таким репликам?
– В его словах чувствуется дерзость. Вкупе с реальным футбольным азартом. Я тоже в его возрасте не стеснялся в выражениях.
Человек играет, забивает, на хорошем счету в клубе. Я в сборную не приезжал, только когда не вызывали. Но у нас и не было таких санкций. Это его мнение. Тем более от сборной он не отказывался.
– Заслуживает ли Глушенков какого-то публичного порицания, например, от депутатов?
– Депутатам надо заниматься своими делами. Публичной критики он точно не заслуживает, – сказал экс-форвард сборной России.
Провокационный Глушенков у Нобеля. Депутат даже назвал его иноагентом
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