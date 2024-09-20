«Футболисты у нас избалованные, Глушенков – один из таких. Для любого спортсмена выступление за сборную должно быть честью». Тарасова о словах игрока «Зенита»

Татьяна Тарасова назвала российских футболистов избалованными.

– Допустимо ли высказывание Глушенкова про сборную?

– Не особо есть дело до этого. Футболисты у нас избалованные, Глушенков – один из таких.

Для любого спортсмена выступление за сборную должно быть честью, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .

Глушенков об игре сборной с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»