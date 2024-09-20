Семак о реакции на слова Глушенкова: «Хейт на работе Максима не отражается»
Сергей Семак отреагировал на слова Максима Глушенкова о сборной России.
Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой.
«Как я и говорил, у всех есть свое мнение. Что касается хейта в сторону Глушенкова, то на это я не имею абсолютно никакого влияния.
Это лично дело людей, которые делают какие-либо заявления. У нас есть своя работа, на работе Максима это не отражается. Он работает хорошо», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости