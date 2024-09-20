Семак о реакции на слова Глушенкова: «Хейт на работе Максима не отражается»

Сергей Семак отреагировал на слова Максима Глушенкова о сборной России.

Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой.

«Как я и говорил, у всех есть свое мнение. Что касается хейта в сторону Глушенкова , то на это я не имею абсолютно никакого влияния.

Это лично дело людей, которые делают какие-либо заявления. У нас есть своя работа, на работе Максима это не отражается. Он работает хорошо», – сказал главный тренер «Зенита ».