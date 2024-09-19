Провокационный Глушенков у Нобеля. Депутат даже назвал его иноагентом

Интервью полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel получилось громким.

Интервью полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel получилось громким. Слова про сборную России задели даже депутата Дмитрия Свищева, который намекнул, что Глушенков сделал шаг к статусу иноагента.

Пересказываем главное из разговора.

«Матчи с Вьетнамом не мотивируют. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться»

Самый резонансный кусок – про отношение к сборной России и товарищеским играм.

– Ты себя игроком сборной России ощущаешь?

– Если я там был, то да. Если бы ни разу меня туда не вызвали, то я бы не считал себя игроком сборной России. Так я там был, на сайте РФС есть, значит, да. А может, уже убрали, не знаю.

– Но тебя не вызывают в сборную.

– Ну и что? Я уже там был.

– То есть тебя матчи с Вьетнамом не мотивируют?

– Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересно будет.

– Ты сказал, что смысла в сборной сейчас не видишь, но при этом в сборную поедешь, если вызовут. У меня это не стыкуется. В чем смысл тогда?

– Если вызывают, нет никаких повреждений, то надо ехать.

– Но смысла ты не видишь?

– Это сугубо мое личное мнение. Я точно так же отношусь и к товарищеским играм в клубе. Зачем напрягаться? Можно получить травму, еще что-то, правильно? А потом ты в официальных матчах будешь курить на трибуне, – ответил Глушенков.

Депутат Свищев раскритиковал это высказывание в интервью «РБ Спорт»: «Провокационные слова, но это слова точно не гражданина Российской Федерации. Он имеет право отказаться от сборной вообще, но тогда и отношение к нему будет соответствующее. К российским игрокам, которые не пытаются попасть в сборную, нужно относиться с осторожностью.

Что это такое? Как правило, наши известные футболисты, и Глушенков в их числе, являются кумирами сотен тысяч болельщиков, на них смотрят, ими гордятся, за них переживают, их любят, ненавидят, в конце концов. И такие популярные люди должны думать, что говорят.

Может быть, это его позиция? Тогда надо руководителям клуба и РФС серьезно задуматься, потому что наша задача – развитие массового спорта. Президент сказал, что нужно обратить центр внимания на детский и массовый спорт.

А вот такие слова, как говорит Глушенков... Да, команда Вьетнама, наверное, далеко не самая сильная. Но он должен понимать, в какое время живет, в какое время играет, что живет в нашей стране, где десятки миллионов граждан любят футбол и болеют за национальную команду. Считаю, что РФС не может промолчать.

Есть комиссия по этике. Это высказывания провокационные, это высказывания, может, даже иноагента. Это что такое? Неуважение к сборной, к тренерскому штабу национальной команды, к РФС, к стране. Надо внимательно отнестись и сделать выводы. Если наказание за такие высказывания не предусмотрены, РФС вполне себе пора подумать и предусмотреть взыскания за подобные высказывания или действия, порочащие нашу команду».

А Александр Мостовой ничего криминального не увидел, да и вообще согласился: «Все правильно сказал про игры сборной. И он же это про матчи с Вьетнамом и Таиландом говорит, а не в целом. То же, что и я всегда говорил. Так каждый второй футболист считает на самом деле».

«Все вообще было не так». История с отказом выходить на замену

Глушенкова, конечно, спросили и о недопонимании с Валерием Карпиным – ситуации, когда он отказался выходить на замену в сборной. «Было не так, – ответил футболист. – Как? Я не буду рассказывать. Потом, когда в футбол закончу играть, расскажу. Не так было. Вообще не так».

Глушенков сказал, что в той истории, возможно, сам был отчасти виноват, но к совету Карпина двигаться больше не прислушался: «Как бегал, так и бегаю, в принципе».

Вендел – лучший, с кем играл Глушенков

Лучший ли Глушенков в РПЛ? «Еще Вендел есть. У меня 8+1, у него 1+8. [Мне] cейчас пока прет, а может, и возвращается за прошлый сезон. Потому что там я ассистировал, в этом забиваю. Ну и партнеры, конечно... Но я не могу сказать, что в «Локомотиве» были плохие партнеры. Просто там у меня чуть другая задача была».

При этом назвал Вендела сильнейшим партнером, с которым когда-либо играл.

«[Его сила] в понимании игры. Этот человек с мячом бежит быстрее, чем без. Принятие решений и мышление у него другое совсем. Футболист, думаю, другого уровня».

«Кто из «Спартака» уезжает, все раскрываются»

Нобель предположил секрет успеха Глушенкова: «Есть мнение, довольно популярное, что ты стал сиять в РПЛ, когда лига стала заметно слабее. Что ответить таким людям?»

Футболист не согласен. По его мнению, костяк главных команд тот же: «Кто из «Спартака» уехал из прям топов, которые были? Ты знаешь таких футболистов? Я – нет. Ларссон? Когда я был там, – нет [не был топом]. Гус Тил, могу сказать, да, но в «Спартаке» – нет. Как говорят, где-то я слышал, кто из «Спартака» уезжает, все раскрываются. Я к той же компании отношу себя».

И еще несколько мыслей про «Спартак»:

«Были моменты, когда люди, которые разбираются в футболе, говорили: «Как ты можешь не играть, а играет вот этот, например, человек?» Я говорю: «Вот так вот. Не ко мне вопросы».

Дальше Глушенков намекнул, что не сработался с Доменико Тедеско.

«Я ушел в аренду в «Крылья» в первый раз. Я хорошо себя показывал, правильно? Прихожу обратно, играю первый тайм с «Сочи». Да, были два момента, когда я не попал по воротам, не забил. И все, меня в перерыве меняют. И на следующий день на теории меня и Соболева песочили: «У вас по датчикам мало смены направления было. Вы как в футбол вообще играете?» Я вот так смотрю, думаю: «Что?» Соболь забил гол или два даже, а «у вас мало смены направления». А что, на смене направления только люди в футбол играют или что? Мне больше вот это было непонятно.

Ну и все. Потом я уезжаю в сборную, потом кресты. Опять по новой. «Химки», восстановился, отыграл 4-5 игр хорошо. Потом «Крылья», аренда на год. Опять вроде хорошо провел сезон. Опять возвращаюсь, говорят: «Не нужен». И все. Даже в тех моментах, когда я уходил в аренду, моя карьера и так шла в гору. Когда я возвращался, она опять на дно падала».

– Ты слышал версию, что, когда в этому году тебя «Спартак» снова рассматривал, спросили мнение Артема Реброва, и он сказал: «Не надо, он коллектив нам испортит»?»

– Это я видел. Так говорят, я тоже не знаю ничего. Я не пошел бы туда».

Сомневался в переходе в «Зенит»

Учитывая, что некоторые российские футболисты после трансфера в «Зенит» тускнели, Глушенкову тяжело далось решение. Но поговорив с руководством «Локомотива», агентом Павлом Андреевым и родителями, уехал: «Потому что это другой уровень совсем. Принял решение и не пожалел».

– Очень многие говорят или любят считать, это запустил Тимур Гурцкая, что у тебя голевое действие [стоит] 10 тысяч евро. Это правда?

– Какой-то бонус прописан, я ж не буду говорить какой. Сначала было суммарно, но я уже перевыполнил.

– То есть, теперь за каждый пас будет бонус?

– Да, – подтвердил Глушенков.

– Как твои нынешние партнеры реагируют на твой уровень? Шутят, восхищаются, прикалываются?

– Все, что ты перечислил, то и происходит. Это такое восхищение со стебом, все офигевают пока, как так вообще получается.

– Что тебе говорили?

– Хватит, куда ты разогнался. Сначала писали комментарий, условно, «Клоун, куда ты ушел?» А сейчас будут писать «###### (надоел) забивать».

«В условный «Гавр», «Мальорку» какую-нибудь я не поеду»

Отступные в «Локомотиве» составляли шесть миллионов евро, но предложений из Европы не поступало.

«Я, по-моему, уже говорил, что в условный «Гавр», «Мальорку» какую-нибудь я не поеду. Мне неинтересно бороться за выживание. Каждый матч выходить и думать: сейчас опять проиграем. Ну а смысл? Зачем это надо?».

При этом в «Реал Сосьедад» Глушенков поехать готов.

Теперь отъезд из «Зенита» возможен за 30 миллионов евро. «[Отступные в контракте] только для европейских клубов, по-моему», – предположил футболист.

Он не исключает, что когда-нибудь за ним может прийти «Барселона»: «Сафонова же за 20 купили? На данный момент больше представляю себя в «Лилле», чем в топ-клубе».

Кроссовки за миллион не возьмет

Глушенков пока не знает, на что потратит бонусы от забитых голов. Может быть, на квартиру.

– Ты говорил, что у тебя гигантское количество кроссовок. А есть те, о которых ты мечтаешь?

– Коллаборация Nike с Dior, но я не куплю себе их сам. Если мне кто-то подарит, будет классно, но сам я их точно не куплю.

– Сколько они стоят?

– Миллион рублей высокие, короткие, наверное, дешевле. Я себе не позволю за миллион рублей кроссовки купить.

– Одна голевая передача.

– Да ну все равно. Какая разница? – ответил Глушенков.

История с «клоунами»: неправильно поняли, получилось спонтанно

После перехода в «Зенит» Глушенков сказал на видео, которе опубликовала его девушка Анна Нечаева: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».

Объяснился сейчас: «Меня, конечно, неправильно поняли. У девушки есть телеграм-канал, в котором на наш переезд в Питер у нее под фотографиями и видео ставили реакции клоунов. Ну и как-то так спонтанно записалось такое видео. Вообще, оно не планировалось. Ну и я такой: если к нам так, то и мы так же к ним».

Ответы в комментариях Глушенков назвал шуткой: «Весело было, я захотел поотвечать людям. Я же никого не обзывал».

Празднование в Суперкубке тоже адресовано авторам реакций».

Глушенков не верит в депрессию и не понимает походов к психологу

Еще одна интересная тема – об отношении к психологической помощи: «Я вообще не понимаю людей, которые к психологу ходят, если честно. Это странно. Тебя слушает человек, вообще тебе не знакомый, дает тебе какие-то там напутствия или советы. И причем у каждого психолога есть же свой психолог, правильно? Ну значит, у психолога что-то тоже как будто бы с головой не в порядке».

Аргументы Нобеля, что он ему дважды помог психолог, не помогли.

«Может быть. Но точно так же, как и в депрессию, я в это не верю».

Пропасть между «Зенитом» и остальными, больше трансферов европейцев: тренды летнего окна РПЛ

Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов, Виктория Ламзина; rfs.ru /Михаил Шапаев; РИА Новости /Михаил Киреев, Алексей Филиппов, Рамиль Ситдиков; Gettyimages /David Ramos; East News /AP Photo/Alastair Grant