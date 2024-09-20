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Мостовой о словах Глушенкова про сборную: «Карпин сам понимает, Вьетнам – это смешно»

Александр Мостовой отреагировал на слова Максима Глушенкова про сборную России.

Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой. 

«Глушенкова могут вызвать в сборную в обозримом будущем. Он не сказал ничего такого, из-за чего ему надо перекрывать дорогу в сборную России.

Все понимают, что Вьетнам – соперник очень низкого уровня для нашей сборной. Сыграть с ним, понятно, можно. Наверное, это лучше, чем ничего, но зачем отрицать очевидные вещи?

Думаю, Карпин и сам понимает, что Вьетнам – это смешно», – отметил бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Карпин
logoСборная Вьетнама по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoМаксим Глушенков
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