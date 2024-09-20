Мостовой о словах Глушенкова про сборную: «Карпин сам понимает, Вьетнам – это смешно»

Александр Мостовой отреагировал на слова Максима Глушенкова про сборную России.

Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой.

«Глушенкова могут вызвать в сборную в обозримом будущем. Он не сказал ничего такого, из-за чего ему надо перекрывать дорогу в сборную России.

Все понимают, что Вьетнам – соперник очень низкого уровня для нашей сборной. Сыграть с ним, понятно, можно. Наверное, это лучше, чем ничего, но зачем отрицать очевидные вещи?

Думаю, Карпин и сам понимает, что Вьетнам – это смешно», – отметил бывший полузащитник сборной России.