Мостовой о словах Глушенкова про сборную: «Карпин сам понимает, Вьетнам – это смешно»
Александр Мостовой отреагировал на слова Максима Глушенкова про сборную России.
Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой.
«Глушенкова могут вызвать в сборную в обозримом будущем. Он не сказал ничего такого, из-за чего ему надо перекрывать дорогу в сборную России.
Все понимают, что Вьетнам – соперник очень низкого уровня для нашей сборной. Сыграть с ним, понятно, можно. Наверное, это лучше, чем ничего, но зачем отрицать очевидные вещи?
Думаю, Карпин и сам понимает, что Вьетнам – это смешно», – отметил бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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