«Ман Сити» может быть исключен из Кубка Англии и Кубка лиги, если вылетит из АПЛ из-за дела о 115 нарушениях. Правила турниров допускают это (The Telegraph)

«Манчестер Сити» может выбыть из национальных кубков в случае исключения из АПЛ.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в понедельник – вердикт ожидается не ранее весны следующего года. В случае признания «горожан» виновными одним из наказаний может стать лишение значительного числа очков, что приведет к вылету клуба из АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, вылет из Премьер-лиги может привести к тому, что «Ман Сити» будет исключен из Кубка Англии и Кубка английской лиги. Такая вероятность прописана в правилах обоих кубковых турниров.

The Telegraph допускает, что исключение «Манчестер Сити » из АПЛ может повлиять на участие «горожан» в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, но газета не нашла этому подтверждений.

Единоразового снятия очков с «Ман Сити» за 115 нарушений будет недостаточно, считают клубы АПЛ. Есть предложение лишать «горожан» баллов на протяжении нескольких сезонов

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