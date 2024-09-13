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  • Гвардиола о слушаниях по делу о 115 нарушениях «Сити»: «Мы примем приговор. Знаю, чего ожидают люди. Любой невиновен, пока вина не доказана»
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Гвардиола о слушаниях по делу о 115 нарушениях «Сити»: «Мы примем приговор. Знаю, чего ожидают люди. Любой невиновен, пока вина не доказана»

Пеп Гвардиола готов принять приговор по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити».

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Ранее стало известно, что слушания по делу начнутся в понедельник, а решение объявят не ранее начала марта.

«Слушания скоро начнутся и скоро закончатся. Независимая комиссия примет решение, и я с нетерпением жду решения.

Я не юрист. Эрлинг [Холанд] тоже не юрист. В этой стране и в Испании много юристов, но я подожду и посмотрю.

Мы примем приговор. Знаю, что будет много слухов о приговоре, но посмотрим. Я знаю, чего ожидают люди, поскольку я читал об этом много лет. Любой невиновен, пока вина не доказана», – заявил тренер «горожан».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
финансовый фэйр-плей
logoЭрлинг Холанд
деньги
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