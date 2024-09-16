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  • Лапорт про дело о 115 нарушениях: «Директора «Сити» сказали нам не беспокоиться, потому что клуб не нарушил ни одного правила. Как говорит Гвардиола, если что-то не так – они заплатят за это»
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Лапорт про дело о 115 нарушениях: «Директора «Сити» сказали нам не беспокоиться, потому что клуб не нарушил ни одного правила. Как говорит Гвардиола, если что-то не так – они заплатят за это»

Эмерик Лапорт вспомнил, как в «Сити» реагировали на обвинения в нарушении ФФП.

«Когда появились новости об этом, спортивный и исполнительный директора пришли и сообщили всем игрокам и тренерам, что можно совершенно не волноваться, потому что «Манчестер Сити» не нарушил ни одного правила.

Нам сказали, что все хорошо, вот почему все мы думаем, что «Ман Сити» будет в порядке. Не думаю, что возникнут какие-либо проблемы.

Как всегда говорит Пеп Гвардиола, если что-то неправильное было сделано, то им придется за это заплатить», – отметил бывший защитник «горожан», выступающий за «Аль-Наср».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЭмерик Лапорт
финансовый фэйр-плей
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