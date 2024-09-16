Лапорт про дело о 115 нарушениях: «Директора «Сити» сказали нам не беспокоиться, потому что клуб не нарушил ни одного правила. Как говорит Гвардиола, если что-то не так – они заплатят за это»

Эмерик Лапорт вспомнил, как в «Сити» реагировали на обвинения в нарушении ФФП.

«Когда появились новости об этом, спортивный и исполнительный директора пришли и сообщили всем игрокам и тренерам, что можно совершенно не волноваться, потому что «Манчестер Сити» не нарушил ни одного правила.

Нам сказали, что все хорошо, вот почему все мы думаем, что «Ман Сити » будет в порядке. Не думаю, что возникнут какие-либо проблемы.

Как всегда говорит Пеп Гвардиола , если что-то неправильное было сделано, то им придется за это заплатить», – отметил бывший защитник «горожан», выступающий за «Аль-Наср ».