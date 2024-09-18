АПЛ против «Ман Сити» – процесс, который может изменить футбол

Разбор Игоря Сергеева.

В понедельник началось разбирательство, которое ВВС называет «процессом века» – АПЛ обвиняет «Сити» в 115 (или даже больше) нарушениях финансовых правил.

На кону не только репутация и деньги, но и место в лиге.

Борьба АПЛ с «Сити» началась пять лет назад с журналистского расследования

Лига обратила внимание на «Сити» в 2019 году после скандальных публикаций Der Spiegel про теневые сделки. Вот его неторопливый ход:

● Стороны сразу договорились хранить молчание. Релиз о начале расследования был единственным официальным комментарием.

● Клуб отказался от сотрудничества и не передавал проверяющим необходимые документы (это подтвердил суд). Хотя публично утверждал, что все передает.

● «Сити» усомнился в беспристрастности комиссии, которая ведет расследование, и в суде оспорил ее юрисдикцию.

● В марте 2021 года судья отклонил все требования «Ман Сити», а в июне клуб проиграл апелляцию в последней инстанции. Стороны заблокировали публикацию решения, но суд проигнорировал – так выяснилось, что АПЛ не очень успешно ведет расследование.

Закрывая лазейки, лига ужесточила правила: теперь все «пороговые сделки» (особенно, спонсорские) свыше миллиона фунтов проверяют на аффилированность и, если ее находят, оценивают, не завышена ли цена. Также АПЛ создала базу данных с контрактами свыше ста тысяч фунтов за пять предыдущих лет – еще одна попытка получить от «Сити» необходимые для расследования документы.

«Ман Сити» вступил в демонстративный клинч: через месяц заключил новый контракт со связанной стороной из ОАЭ – энергетической компанией Masdar, потом еще одной – инвесторами Aldar. А самое главное – отказался предоставлять необходимые для проверки документы.

Через год АПЛ выкатила «Ман Сити» обвинение в нарушении финансовых правил по 115 пунктам.

Виноват ли клуб, решит независимая дисциплинарная комиссия АПЛ.

В чем конкретно обвиняют «Сити»?

Подозрительных схем было гораздо меньше, чем нарушенных пунктов, просто они повторялись в разные сезоны, а некоторые нарушали сразу несколько норм.

В чем мог провиниться клуб (детальный разбор здесь ).

● Завысили спонсорские контракты с аффилированными компаниями (по данным BBC, 54 нарушенных нормы). Значительная часть обвинений связана с сокрытием деталей в ежегодной отчетности.

«Сити» якобы брал у спонсоров столько денег, сколько потребуется, а разницу партнерам компенсировал владелец «Сити» шейх Мансур через свои структуры. Предположительно (здесь и далее – версии Der Spiegel совместно с Football Leaks, которые легли в основу расследования) это выглядело так.

● Скрыли часть зарплаты главного тренера и игроков (14 пунктов).

Наш старый знакомый Роберто Манчини подписал два контракта в один день: как главный тренер «Ман Сити» и как советник «Аль-Джазиры» из Абу-Даби (принадлежит шейху Мансуру). Увлекательно, что как советник итальянец получал даже больше: ежегодные 1,45 млн фунтов от «Сити» против 1,75 млн от «Аль-Джазиры».

Для игроков использовали другую схему – им за использование имиджевых прав платил не клуб, а внешняя компания Fordham Sports Management, которой «Сити» передал полномочия за 30 млн фунтов. То есть мало того что увел часть зарплаты футболистов в тень, так еще и не постеснялся официально зафиксировать это и получить вознаграждение. Считается, что Fordham оказался обычной прокладкой – по слитым внутренним документам все расходы по контракту гасил тот же ADUG, а денежные переводы координировало руководство «Ман Сити».

● АПЛ считает, что с 2016 года три сезона нарушался базовый пункт финансовых правил – выход за пределы лимита убытка в 105 млн фунтов за три сезона (нарушение еще 7 пунктов ). Это следствие схем с зарплатами и спонсорами.

● Несоблюдение правил УЕФА (5 эпизодов) и отказ сотрудничать со следствием (35 случаев).

С сезона-2013/2014 соглашение между АПЛ и клубами подразумевало соблюдение всех уставов и регламентов УЕФА. Лига считает, что «Сити» его нарушил.

Недавно экс-советник «Ман Сити» Стефан Борсон в подкасте BBC сообщил, что на самом деле нарушений может быть даже больше – 129, а не 115.

По информации The Athletic, это может быть связано с количеством сезонов, когда клуб вышел за пределы лимита убытка.

Ответ «Сити»: пытается отменить правила АПЛ через суд

Этим летом «Сити» перешел в контратаку – предоставил суду на 165 страницах доказательства «дискриминации» и «тирании» от большинства, ведь правила об обязательной оценке спонсорских сделок одобрили соперники.

По информации Daily Mail, «Челси», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» поддержали иск, что неудивительно.

«Челси» в прошлом году измучили при одобрении 40-миллионного титульного контракта с американской технологической платформой Infinite Athlete (клуб даже начал сезон без лого спонсора на форме).

Как минимум два спонсора «Ньюкасла» – маркетплейс Noon и ивент-компания Sela – связаны с владеющим клубом Суверенным фондом Саудовской Аравии.

Совладельца «Астон Виллы», египетского миллиардера Нассефа Савириса, называют близким другом председателя совета директоров «Сити» Халдуна Аль-Мубарака. Но у бирмингемцев есть и практический интерес: заключили контракт на 17 млн фунтов с adidas, который связан с клубом (у Савариса 6% акций производителя).

По данным Daily Mail, минимум половина клубов (от десяти до двенадцати) поддержали лигу – среди них «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Брайтон», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон».

Вердикт ожидается в ближайшие недели, и он очень важен для процесса «Сити» (того самого, где разбирают 115 пунктов). Если суд подтвердит дискриминацию со стороны АПЛ, «Сити» уже не смогут наказать за часть нарушений. Но дело касается не всех пунктов. Например, зарплата Манчини, схема с имиджевыми правами, неправильная отчетность и отказ от сотрудничества со следствием не касаются спонсорских сделок. В этом случае «Сити» не удастся задним числом отменить правила, которые он, возможно, нарушил.

Совсем уйти от ответственности благодаря суду не выйдет.

«Страшно подумать, во сколько процесс обойдется обеим сторонам»

Важное уточнение: дело по 115 пунктам рассматривается не в суде (по крайней мере – пока). Решение примут три члена независимой дисциплинарной комиссии АПЛ, которых назначает председатель (также независимой от лиги) судебной коллегии – известный британский адвокат Мюррей Розен.

Daily Star сообщал, что комиссию может возглавить сам Розен, и это вызвало много споров, ведь он болеет за «Арсенал». Инсайд не подтвердился: по правилам АПЛ Розен может только назначать членов комиссии.

Место проведения также не разглашается. Как правило, подобные разбирательства проходят на нейтральной территории – например, в отеле и за закрытыми дверями. При необходимости могут быть обнародованы промежуточные детали.

По информации The Telegraph, некоторые клубы АПЛ считают, что публичной информации о суде должно быть больше. Кроме того, есть опасения, что судебные издержки (миллионы фунтов) оплатят за счет ТВ-прав и коммерческих средств лиги.

Ожидается, что слушания продлятся от 10 до 12 недель, но возможно, и больше: только на написание письменного юридического заключения могут уйти месяцы.

«Процесс, вероятно, займет от трех до четырех месяцев, потому что им придется выносить решение по каждому из этих обвинений отдельно», – прогнозирует в интервью talkSPORT финансовый эксперт Киран Магуайр.

Связанные с обеими сторонами источники The Athletic подтверждают, что даже при максимальной скорости решение примут не раньше конца сезона.

«Объем доказательств, которые необходимо рассмотреть, просто умопомрачительный, – подтверждает изданию iNews один из спортивных юристов. – Это более ста различных обвинений. Именно поэтому к делу подключились крупнейшие юридические фирмы мира. У них будет целая армия адвокатов, работающих над этим делом. Страшно подумать, во сколько это обойдется обеим сторонам».

К делу привлекли двух ведущих адвокатов Британии: Адам Льюис от АПЛ и лорд Дэвид Панник от «Ман Сити». По данным британских медиа, гонорар Панника – 20 тысяч фунтов в день.

Кто победит?

Никто не решается дать прогноз, ясно лишь, что этот процесс может изменить устройство футбола – как минимум английского.

«Любой результат будет иметь сейсмические последствия», – уверен автор The Athletic Джейкоб Уайтхед.

Рассмотрим все варианты.

1. Победа АПЛ

Практически все эксперты сходятся, что при таком исходе «Сити» не избежит исключения из АПЛ. Ведь проступки гораздо серьезнее, чем у «Эвертона» и «Ноттингем Форест», которых лишали очков за единичные нарушения в течение одного периода. А «Сити», по мнению АПЛ, рецидивист. Так что отделаться штрафами не выйдет.

Не в пользу клуба всплывают новые факты.

В конце июня хакер Руй Пинту из Football Leaks на конференции OffShore-Alert в Марбелье заявил, что у него есть убедительные доказательства (пять жестких дисков с миллионами документов) нарушений «Сити».

«Эти документы являются частью расследования АПЛ в отношении «Сити», – поделился Пинту. – Я уверен, что там есть криминал».

«Им стоит готовиться к очень значительному снятию очков, если вину по всем нарушениям докажут, – уверяет финансовый эксперт Киран Магуайр в интервью talkSPORT. – В этом случае можно предположить, что штраф составит примерно от 60 до 100 очков, потому что обвинение хочет, чтобы клуб пострадал сильно и вылетел из высшего дивизиона. Если они виновны во всех этих нарушениях, то наказание должно быть достаточно суровым, чтобы любой клуб понимал, что такие схемы очень пагубно скажутся на будущем».

Более того, как сообщает The Telegraph, английские клубы считают единоразовое снятие очков недостаточно суровой мерой, если большую часть обвинений докажут. Английская футбольная лига (проводит Чемпионшип и ниже) может отправить «Сити» в Лигу 2 (четвертую по силе), чтобы оставить клуб без АПЛ минимум на три года.

«Отправите их в Чемпионшип, и, по всей вероятности, они сразу же поднимутся обратно», – объясняет логику один из источников iNews.

Альтернативный вариант: снятие очков на протяжении нескольких сезонов.

2. Победа «Ман Сити»

Это будет репутационной катастрофой для АПЛ. Публично обвиняя клуб, который четыре сезона подряд берет трофей, надо быть уверенным на миллион процентов.

«Ставки высоки и для АПЛ, – считает Стефен Борсон. – Победа «Сити» станет значительным событием. Это расценят как политический провал лиги».

Отметим, что «Сити» всегда настаивал на невиновности: «Клуб приветствует рассмотрение вопроса независимой комиссией, чтобы беспристрастно оценить всеобъемлющую совокупность неопровержимых доказательств, которые поддерживают нашу позицию. И ждет, когда с этим вопросом будет покончено раз и навсегда», – говорится в заявлении «Сити».

Тренер Пеп Гвардиола явно не в восторге.

«Надеюсь, разбирательство скоро закончится. Я знаю, что будет много слухов и новых специалистов по каждому вопросу. С нетерпением жду решения. Все невиновны, пока вина не доказана. Так что посмотрим».

3. Что-то среднее

О примирении речи нет, ведь договариваться нужно было раньше.

Если докажут только часть не самых значительных нарушений (вроде отказа от сотрудничества со следствием), «Сити» отделается крупным штрафом. Или же значительно скостит суровое наказание, подав жалобу.

Напомним, что у «Сити» успешный опыт в апелляциях: оспорил санкции УЕФА через Спортивный арбитражный суд (CAS) в 2020-м. Изначально клуб признали виновным в завышении стоимости спонсорских сделок, забанили на два года в ЛЧ и оштрафовали на 30 млн евро. Но «Сити» подал апелляцию и добился снятия дисквалификации и уменьшения штрафа. CAS пришел к выводу, что самые серьезные обвинения либо не доказали, либо истекли сроки давности.

Но сейчас таких козырей у «Сити» нет: сроки давности не сработают, а решение независимой комиссии нельзя оспорить в CAS.

«Если вину докажут, то окажется, что нарушения скрывали, а значит, здесь не будет сроков давности», – подтверждает Борсон.

Кажется, «Сити» может перехватить инициативу только в одном случае: если все-таки добьется пересмотра правил лиги через параллельный суд. Ближайшие недели могут многое прояснить.

Выводы

Единственное, в чем сходятся эксперты – любое решение суда обжалуют. Сложно представить результат, который устроит всех.

Напомним, ранее «Эвертон» добился смягчения наказания (сняли шесть очков вместо десяти). А «Лестер» и вовсе отменил вердикт – оспорил полномочия комиссии через специальный (опять же независимый) апелляционный совет.

«Стороны попытаются найти юридические ошибки в решении: нестыковки, пробелы, недоразумения и противоречия, – объясняет Борсон. – «Эвертон» только для апелляции привлек одного из ведущих юристов страны – Лоренса Рабиновица, – и тот атаковал каждый аспект решения в течение пяти дней. И с определенным успехом».

Кроме этого, по британским законам действия любой комиссии лиги можно оспорить в Высоком или Арбитражном суде Англии и Уэльса. Напомним, АПЛ и «Сити» там уже встречались – правда, без особого успеха для клуба.

В общем, это будет настоящая сага с очень затянутой развязкой.

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