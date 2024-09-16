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  • Единоразового снятия очков с «Ман Сити» за 115 нарушений будет недостаточно, считают клубы АПЛ. Есть предложение лишать «горожан» баллов на протяжении нескольких сезонов
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Единоразового снятия очков с «Ман Сити» за 115 нарушений будет недостаточно, считают клубы АПЛ. Есть предложение лишать «горожан» баллов на протяжении нескольких сезонов

Клубы АПЛ считают, что лишение очков будет недостаточным наказанием для «Ман Сити».

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в понедельник – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

Как сообщает The Telegraph, английские клубы считают, что единоразовое снятие очков – даже если оно приведет к понижению «Сити» в классе – не будет достаточно строгим наказанием, если большая часть обвинений будет доказана. 

В качестве альтернативного варианта одна из «крупных фигур» предложила снимать очки с «горожан» на протяжении нескольких сезонов.

Клубы АПЛ недовольны непубличностью слушаний по делу о 115 нарушениях «Сити». Процесс идет в закрытом режиме, в секрете держат даже место проведения (The Telegraph)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
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