Слушания по делу о 115 нарушениях «Ман Сити» начнутся в понедельник. Решение объявят не ранее начала марта
Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.
Как сообщает Sky Sports, начало слушаний запланировано на следующий понедельник, 16 сентября.
Среди обвинений, выдвинутых против «Манчестер Сити», в частности, непредоставление полной информации о финансовых вознаграждениях одному из их тренеров за четырехлетний период – предполагается, что специалист получал намного больше заявленной зарплаты благодаря тайному соглашению. Кроме того, АПЛ утверждает, что клуб в течение пяти лет не соблюдал правила финансового фэйр-плей УЕФА, а также не в полной мере сотрудничал с расследованием Премьер-лиги.
Ожидается, что слушания продлятся около 10 недель, и в ходе процесса стороны изложат свою позицию, подкрепив ее юридически. Решение комиссии будет обнародовано не раньше марта 2025 года, при этом в случае, если вина «Манчестер Сити» будет установлена полностью или частично, клуб, вероятнее всего, обжалует решение, что отсрочит наложение каких-либо санкций.
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