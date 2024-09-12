Слушания по делу о 115 нарушениях «Ман Сити» начнутся в понедельник. Решение объявят не ранее начала марта

Названа дата начала слушаний по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити».

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити » в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Как сообщает Sky Sports, начало слушаний запланировано на следующий понедельник, 16 сентября.

Среди обвинений, выдвинутых против «Манчестер Сити», в частности, непредоставление полной информации о финансовых вознаграждениях одному из их тренеров за четырехлетний период – предполагается, что специалист получал намного больше заявленной зарплаты благодаря тайному соглашению. Кроме того, АПЛ утверждает, что клуб в течение пяти лет не соблюдал правила финансового фэйр-плей УЕФА, а также не в полной мере сотрудничал с расследованием Премьер-лиги.

Ожидается, что слушания продлятся около 10 недель, и в ходе процесса стороны изложат свою позицию, подкрепив ее юридически. Решение комиссии будет обнародовано не раньше марта 2025 года, при этом в случае, если вина «Манчестер Сити» будет установлена полностью или частично, клуб, вероятнее всего, обжалует решение, что отсрочит наложение каких-либо санкций.