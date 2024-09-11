Тренер Бразилии о 4 поражениях в 8 матчах отбора к ЧМ: «Мы должны играть острее. Игроки эмоционально нестабильны, не только Винисиус»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Парагвай Доривал Жуниор квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Винисиус Жуниор Футбол

Тренер сборной Бразилии назвал причины неудачного старта в отборе к ЧМ.

Бразильцы уступили Парагваю в гостевом матче квалификации ЧМ-2026 со счетом 0:1. Команда потерпела 4-е поражение в 8 турах и делит с Венесуэлой 5-6-е места в отборе.

«Нужно быстро находить баланс. У нас есть возможности владеть мячом, отдавать передачи на скорости, и нам не хватает самой важной детали – проникновений в штрафную соперника, завершения, мы должны играть острее и целеустремленнее. Обидно, ведь мы много работаем.

Есть эмоциональная нестабильность у игроков по ходу матчей. Я чувствую это. Не только в случае с Винисиусом.

То, как завершился первый этап отбора – я за это отвечаю, нам многого не хватало. Я не хочу наказывать ни одного футболиста, но мы должны работать и понимать, что нам нужно делать больше, чтобы достичь того уровня, которого мы все хотим. Это тяжело, но мы должны работать, чтобы добраться цели», – сказал Доривал Жуниор.

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14 комментариев
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Вот и цена всем этим винисиусам, эндрикам и родригам. Мертвое поколение как и Италия.
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Ответ Budabuda
Вот и цена всем этим винисиусам, эндрикам и родригам. Мертвое поколение как и Италия.
Ямаль > Винисиус, Родриго, Эндрик
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Игру не смотрел. Но видел обзор. Половина обзора это недовольные кривляния Вини и остальных бразилов и их претензии к судье. Даже в моменте, где Эндрик смолил и пошел извиняться, прибежала половина команды и начали наезжать на рефа. Пора перестать разговаривать, жаловаться и ныть и начать играть, вот и весь секрет успеха!
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Сборной нужен тренер, который может выжать из команды максимум!!!
Этот тренер тупо не знает свою команду....
Вини правильно говорит что в Европе в футбол быстрее играют... Сегодняшняя Бразилия, тупо не успевает за Вини и Родриго....а вина за это лежит на тренере!!!
Испания, огромный пример. При Энрике было тошно смотреть на команду. Пришёл ДеЛаФуэнте и ровно с этими же игроками, команда задышала и взяла Евро!!!!
Если твои игроки в другом месте показывают мировой уровень, то проблема в тебе, а не в них!!!!
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Это тот самый тренер, который буквально три дня назад утверждал, что будет играть в финале следующего ЧМ? По-моему он просто трепло.
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А может лучше попробовать поиграть через Винисиуса, как играют в Мадриде, а не через центр долбиться.
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Мертвые
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С таким нападением только так. Распиаренные всадники без головы
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Вот что значит играть без ручных судеек Переса 🤣.
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Ответ Tristan...
Ямаль > Винисиус, Родриго, Эндрик
когда Ямаль начнет забивать стабильно 20+ за клуб и принесет хоть одну ЛЧ с голом в финале, тогда можешь начинать сравнивать их) а пока лишь пук в небо)
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Ответ Budabuda
Вот и цена всем этим винисиусам, эндрикам и родригам. Мертвое поколение как и Италия.
Это цена тренера-ноунейма, который никогда не тренил на высоком уровне, тем более сборные.
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Ответ Tristan...
С таким нападением только так. Распиаренные всадники без головы
ну почему, на клубном уровне тот же Вини стабильно унижает Барселону и все топ-клубы в ЛЧ, может все-таки в сборной более глубокие проблемы?)
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Ответ Burel
Вот что значит играть без ручных судеек Переса 🤣.
Это точно
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