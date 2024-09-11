Тренер Бразилии о 4 поражениях в 8 матчах отбора к ЧМ: «Мы должны играть острее. Игроки эмоционально нестабильны, не только Винисиус»
Тренер сборной Бразилии назвал причины неудачного старта в отборе к ЧМ.
Бразильцы уступили Парагваю в гостевом матче квалификации ЧМ-2026 со счетом 0:1. Команда потерпела 4-е поражение в 8 турах и делит с Венесуэлой 5-6-е места в отборе.
«Нужно быстро находить баланс. У нас есть возможности владеть мячом, отдавать передачи на скорости, и нам не хватает самой важной детали – проникновений в штрафную соперника, завершения, мы должны играть острее и целеустремленнее. Обидно, ведь мы много работаем.
Есть эмоциональная нестабильность у игроков по ходу матчей. Я чувствую это. Не только в случае с Винисиусом.
То, как завершился первый этап отбора – я за это отвечаю, нам многого не хватало. Я не хочу наказывать ни одного футболиста, но мы должны работать и понимать, что нам нужно делать больше, чтобы достичь того уровня, которого мы все хотим. Это тяжело, но мы должны работать, чтобы добраться цели», – сказал Доривал Жуниор.
Этот тренер тупо не знает свою команду....
Вини правильно говорит что в Европе в футбол быстрее играют... Сегодняшняя Бразилия, тупо не успевает за Вини и Родриго....а вина за это лежит на тренере!!!
Испания, огромный пример. При Энрике было тошно смотреть на команду. Пришёл ДеЛаФуэнте и ровно с этими же игроками, команда задышала и взяла Евро!!!!
Если твои игроки в другом месте показывают мировой уровень, то проблема в тебе, а не в них!!!!