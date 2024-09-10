Квалификация ЧМ-2026. Аргентина в гостях у Колумбии, Бразилия сыграет с Парагваем, Уругвай против Венесуэлы

В Южной Америке пройдут матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2026.

сыграет в гостях с Колумбией, – с , встретится на выезде с .

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026