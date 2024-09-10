Квалификация ЧМ-2026. Аргентина в гостях у Колумбии, Бразилия сыграет с Парагваем, Уругвай против Венесуэлы

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В Южной Америке пройдут матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2026.

Сборная Аргентины сыграет в гостях с Колумбией, Уругвай – с Венесуэлой, Бразилия встретится на выезде с Парагваем.

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

8-й тур

Колумбия – Аргентина
Дата проведения
10 сентября, 23:30, «Estadio Metropolitano Roberto Meléndez»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Чили – Боливия
Дата проведения
11 сентября, 00.00, «Эстадио Насьональ»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эквадор – Перу
Дата проведения
11 сентября, 00.00, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Венесуэла – Уругвай
Дата проведения
11 сентября, 01:00, «Estadio Monumental de Maturín»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Парагвай – Бразилия
Дата проведения
11 сентября, 03:30, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

3 комментария
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за чемпионов мира и обладателей Кубка Америки!
+7
-1
+6
Аргентине-удачи и победы!!!🇦🇷
+5
-1
+4
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