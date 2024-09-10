Квалификация ЧМ-2026. Аргентина в гостях у Колумбии, Бразилия сыграет с Парагваем, Уругвай против Венесуэлы
В Южной Америке пройдут матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2026.
Сборная Аргентины сыграет в гостях с Колумбией, Уругвай – с Венесуэлой, Бразилия встретится на выезде с Парагваем.
Квалификация ЧМ-2026
Южная Америка
8-й тур
- Дата проведения
- 10 сентября, 23:30, «Estadio Metropolitano Roberto Meléndez»
- Дата проведения
- 11 сентября, 00.00, «Эстадио Насьональ»
- Дата проведения
- 11 сентября, 00.00, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
- Дата проведения
- 11 сентября, 01:00, «Estadio Monumental de Maturín»
- Дата проведения
- 11 сентября, 03:30, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.