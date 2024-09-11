Тренер Бразилии про 0:1 с Парагваем: «После пропущенного гола мы потеряли себя, наша игра разрушилась. Худший отрезок за все время моей работы в команде»

Тренер сборной Бразилии сказал, что команда потеряла себя в матче с Парагваем.

Бразильцы уступили в гостевом матче квалификации ЧМ-2026 со счетом 0:1.

Автором единственного гола в матче стал полузащитник «Интер Майами» Диего Гомес Амарилья, отличившийся на 20-й минуте.

«У нас были позитивные ожидания перед матчем. Мы рассчитывали, что сможем провести стабильную игру и действовать уверенно.

До того, как нам забили гол, в целом все складывалось именно так. Мы владели территориальным преимуществом и инициативой.

Но после пропущенного гола мы потеряли себя. Наша игра разрушилась, до конца первого тайма мы ничего не показали. Худший отрезок за все время моей работы в команде. Это способствовало итоговому результату», – сказал Доривал Жуниор.

Бразилия проиграла Парагваю (0:1), потерпев 4-е поражение в 8 турах, и делит с Венесуэлой 5-6-е места в отборе на ЧМ