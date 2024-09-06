ЭСК поддержала пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Динамо» Махачкала и посчитала, что Карасев верно не поставил пенальти в пользу «Рубина»

ЭСК РФС поддержала спорные решения судей в двух матчах «Спартака».

27 августа «Спартак» дома уступил «Динамо» Махачкала (0:1) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а 31-го обыграл «Рубин» (1:0) в 7-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Махачкала).

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Александра Машлякевича в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Спартака» на 10-й минуте матча.

Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти после просмотра монитора в ворота «Спартака» на 10-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Спартак» №82 в единоборстве с атакующим игроком команды « » (Махачкала) №7 совершил длительную задержку соперника, которая началась за пределами штрафной площади и завершилась в ее пределах, где эта задержка очевидно повлияла на возможность продвижения нападающего к мячу.

По причине того, что действия игрока «Спартака», по мнению всех членов комиссии, являются наказуемыми, комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.

«Спартак» (Москва) – « » (Казань).

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Спартака» на 8-й минуте матча.

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартака» на 8-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что именно игрок атакующей команды « » №21 нарушил правила в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Спартак» №19 . Правой ногой Зотов совершил контакт с задней поверхностью правой ноги соперника, а левой ногой совершил подножку, не сыграв в мяч, поставив при этом свою ногу в направлении естественного движения защитника к мячу.

Комиссия отмечает отсутствие очевидно наказуемых действий со стороны игрока обороны в данном единоборстве, в связи с чем, единогласно поддерживает решение судьи назначить штрафной удар в пользу «Спартака» в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза.

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