ЭСК поддержала пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Динамо» Махачкала и посчитала, что Карасев верно не поставил пенальти в пользу «Рубина»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Карасев Александр Зотов Хесус Медина Даниил Хлусевич Динамо Махачкала ЭСК РФС Абакар Гаджиев Футбол

ЭСК РФС поддержала спорные решения судей в двух матчах «Спартака».

27 августа «Спартак» дома уступил «Динамо» Махачкала (0:1) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а 31-го обыграл «Рубин» (1:0) в 7-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Махачкала).

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Александра Машлякевича в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Спартака» на 10-й минуте матча. 

Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти после просмотра монитора в ворота «Спартака» на 10-й минуте матча. 

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Спартак» №82 Даниил Хлусевич в единоборстве с атакующим игроком команды «Динамо» (Махачкала) №7 Абакаром Гаджиевым совершил длительную задержку соперника, которая началась за пределами штрафной площади и завершилась в ее пределах, где эта задержка очевидно повлияла на возможность продвижения нападающего к мячу.  

По причине того, что действия игрока «Спартака», по мнению всех членов комиссии, являются наказуемыми, комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.

«Спартак» (Москва) – «Рубин» (Казань).

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Спартака» на 8-й минуте матча. 

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартака» на 8-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что именно игрок атакующей команды «Рубин» №21 Александр Зотов нарушил правила в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Спартак» №19 Хесусом Мединой. Правой ногой Зотов совершил контакт с задней поверхностью правой ноги соперника, а левой ногой совершил подножку, не сыграв в мяч, поставив при этом свою ногу в направлении естественного движения защитника к мячу. 

Комиссия отмечает отсутствие очевидно наказуемых действий со стороны игрока обороны в данном единоборстве, в связи с чем, единогласно поддерживает решение судьи назначить штрафной удар в пользу «Спартака» в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза.

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9 комментариев
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Карася ещё долго будут выгораживать? 26:8 по нарушениям было, вроде. Итог : зобнина удалили и по карточкам 3:5.
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Ну ещё бы, эти олухи абсолютно некомпетентны равно как и судейки которых они покрывают
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Ну ещё бы было по другому?! Одни взяточники покрывают других.
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Карась всегда прав.
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как всегда, судьи правы, мы доказали...
испанский стыд 🤦🏻‍♂️
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а как на счёт игра динамо мхч-пари нн?
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Никогда такого не было и вот опять 🤣🤣🤣
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Жесть!
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Не ну реально,Зотов сам 2 ногами цепляет Медину,кто в адеквате считает,что за такое могут дать пенальти Рубину,так еще и с варом?
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