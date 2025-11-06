«Ротор» принимает «Шинник». Приходите поддержать волгоградцев в домашнем матче!

В 18-м туре PARI Первой лиги «Ротор» сыграет с «Шинником».

Матч пройдет в воскресенье, 9 ноября, в 16:00 на стадионе «Волгоград-Арена».

По итогам 17 туров волгоградцы находятся на шестом месте турнирной таблицы чемпионата, имея 26 очков в активе. Ярославцы же расположились на девятой строчке, обладая 22-я очками. Волгоградцы, «Ротору» нужна ваша поддержка в матче против «Шинника»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .