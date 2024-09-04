Хавбек «Рубина» Иванов о судействе со «Спартаком»: «Спросил Карасева, почему одни моменты трактуются по-разному. Чумича цепляют – не свистят, Барко просто лег – и свистнули»

Теги Спартак Рубин Олег Иванов премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Никола Чумич Эсекиэль Барко Футбол

Олег Иванов прокомментировал судейство в матче «Рубина» со «Спартаком» (0:1).

Встречу 7-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Как оцените работу Сергея Карасева, вы после игры о чем-то с ним поговорили?

– Я спросил, почему одинаковые моменты трактуются по-разному. Допустим, на Чумиче в первом тайме – он убегает, его цепляют, но не свистят. А в конце игры Барко просто лег – и свистнули. Это не претензия, я просто спросил.

Вы были удовлетворены ответом?

– Конечно. Он [Карасев] говорит, что надо сесть и посмотреть. Ну, приеду домой, посмотрю. Это не было претензией с моей стороны, по-товарищески попросил объяснить. Эти моменты, может, и не сильно бросаются в глаза, но это заметно.

Как вы перестраивались, когда у соперника было удаление и был ли шанс увезти очки?

– Да был, просто мы где-то неправильно распорядились мячом, надо было быстрее доставлять его на фланги и давать подачи в штрафную, – сказал полузащитник «Рубина».

Клубы РПЛ предлагают сделать открытыми рейтинг судей и систему назначений, ввести представителя в ЭСК и публиковать переговоры арбитров с ВАР («СЭ»)

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27 комментариев
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Вы против Барко 11 раз сфолили. 11 раз! Он только получал мяч, его сразу лупили по ногам.
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Ну да, просто лег)))
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Этот как ваш Клаудинью всех по ногам лупит, и все с рук сходит
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-1
+26
не игрокам Рубина заикаться про судейство
пословица про соринку и бревно подходит на все 100
+27
-2
+25
Ответ владимр строков
Ну да, просто лег)))
от вас костоломы можно и не встать
+19
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+19
Команда, фолившая с частотой фол в 2 минуты (если чистое брать), заикается о судействе, когда КК получил игрок соперника
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+18
Не спросил , почему игрокам Рубина не давали желтые за их нарушения
+13
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+13
Да бедный Рубин засудили, всего лишь то установили рекорд сезона фолов за матч
+13
0
+13
И не стыдно им нести такую ахинею? У Рубина фолов в 3 раза больше, но их засудили.
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+10
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Так судьи не видят, запах газа разум затмевает
+10
0
+10
А ты про недоданные желтые и красные карточки вашим костоломам не спросил?
+6
0
+6
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Есть статистика телеграм-каналов с подтверждением, что они на зарплате Лукойла?
+6
0
+6
Я всё понимаю, но объективно у вас пару удалений минимум долдно было быть. Уж вам-то грех жаловаться.
+4
0
+4
Ответ shadow82
Вы против Барко 11 раз сфолили. 11 раз! Он только получал мяч, его сразу лупили по ногам.
Футбол Рахимова
+3
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+3
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
ахахаха, вот кто бы про судейство говорил
+2
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Быстрее на фланг и грузи в штрафную... в большинстве... сразу виден гениальный почерк тренера )
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Это не было претензией с моей стороны, по-товарищески попросил объяснить.
Есть такое выражение народное: Гусь свинье не товарищ.
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Ответ Глебов Илья
хочу извинится перед болельщиками Рубина за нашу судейскую "победу"
так ваши 14 августа играли
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Лег на Барко от чего Барко лег.Прикльно,по его мнению нарушения нет.
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Карасев отсудил отвратительно!
Вместо удаления Зобнина он должен был удалить пару игроков Рубина, которые постоянно били по ногам Барко, Угальде, Медину и других.
А Карасев даже фолы не свистел, не говоря уже о ЖК.
На трибунах самое популярное выражение в этот вечер было: "Карась поплыл".
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ребят, в первом тайме вы играли не в футбол. наиграли как минимум на 4-5 жк. Карасев из раза в раз только устно предупреждал
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Рубину повезло что судил Карасев другой их и удалить мог за постоянные фолы
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Про отсутствие ЖК для игроков рубина не спросил?
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Комментарий удален модератором
Так или иначе, Рубин играл грубо.
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