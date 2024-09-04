Хавбек «Рубина» Иванов о судействе со «Спартаком»: «Спросил Карасева, почему одни моменты трактуются по-разному. Чумича цепляют – не свистят, Барко просто лег – и свистнули»
Олег Иванов прокомментировал судейство в матче «Рубина» со «Спартаком» (0:1).
Встречу 7-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
– Как оцените работу Сергея Карасева, вы после игры о чем-то с ним поговорили?
– Я спросил, почему одинаковые моменты трактуются по-разному. Допустим, на Чумиче в первом тайме – он убегает, его цепляют, но не свистят. А в конце игры Барко просто лег – и свистнули. Это не претензия, я просто спросил.
– Вы были удовлетворены ответом?
– Конечно. Он [Карасев] говорит, что надо сесть и посмотреть. Ну, приеду домой, посмотрю. Это не было претензией с моей стороны, по-товарищески попросил объяснить. Эти моменты, может, и не сильно бросаются в глаза, но это заметно.
– Как вы перестраивались, когда у соперника было удаление и был ли шанс увезти очки?
– Да был, просто мы где-то неправильно распорядились мячом, надо было быстрее доставлять его на фланги и давать подачи в штрафную, – сказал полузащитник «Рубина».
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Есть такое выражение народное: Гусь свинье не товарищ.
Вместо удаления Зобнина он должен был удалить пару игроков Рубина, которые постоянно били по ногам Барко, Угальде, Медину и других.
А Карасев даже фолы не свистел, не говоря уже о ЖК.
На трибунах самое популярное выражение в этот вечер было: "Карась поплыл".