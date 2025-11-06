«Локомотив» хочет подписать Сауся зимой. Клуб делал запрос в «Балтику» («РБ Спорт»)
Владислав Саусь может перейти в «Локомотив».
«Локомотив» планирует подписать полузащитника «Балтики» Владислава Сауся в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт». Руководство московского клуба уже делало запрос по игроку.
В этом сезоне Мир РПЛ 22-летний Саусь забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи в 13 матчах. Его статистика – здесь.
Талалаев о «Балтике»: «Если придут за нашими игроками, это будет очень-очень дорого. Спонсор клуба – Ростех, корпорация со стабильным финансовым положением, губернатор делает все, чтобы было хорошо»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости