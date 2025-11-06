  • Спортс
  Александр Алаев: «На ЧМ-2018 пиво точно добавило изюминку. Весь мир вспоминает, как было весело, каких-то инцидентов с безопасностью никто не вспомнит»
Александр Алаев: «На ЧМ-2018 пиво точно добавило изюминку. Весь мир вспоминает, как было весело, каких-то инцидентов с безопасностью никто не вспомнит»

Александр Алаев: пиво на ЧМ-2018 точно добавило изюминку.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев считает успешным опыт продажи пива на стадионах во время ЧМ-2018.

«Увеличит ли [продажа пива] посещаемость? Безусловно, да. Это и вопросы семейного подхода к походу на футбольное мероприятие, и вопрос неравноценной конкуренции с другими мероприятиями, где мы сейчас уступаем, куда семьи могут пойти, где могут выпить пиво, у нас – нет. Вопрос, опять же, дискуссионный, насколько увеличится посещаемость, никто не знает.

Покажет только практика, но то, что увеличение будет точно, опять же, это факт. Возможно, можно было бы его поставить на первое место. Ну, нам тоже говорят: «Возможно, попробуем». Мы уже попробовали. И не только мы, а весь мир вспоминает, как хорошо было на чемпионате мира.

Ну и давайте так. Чемпионат мира был, как сказал Джанни Инфантино, лучшим в истории. Наверное, им остался бы и без пива, если бы не было пива. Но с пивом, по-моему, не только не испортил атмосферу, а точно добавил какую-то изюминку. Это уже, знаете, это уже на века, навсегда. Было бы там так весело без пива – не знаю, но там было весело. Там было с пивом, и никто сейчас из присутствующих не вспомнит какие-то инциденты с безопасностью», – сказал Алаев на форуме «Россия – спортивная держава».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
