Тюкавин о баннере фанатов «Зенита»: «Просто посмеялся. У них вообще веселые болельщики, разминаться перед «Виражом» было классно»
– В чем отличия тактики игры в чемпионате и сейчас, в Кубке?
– В чемпионате мы играли в три форварда – я, Ваня Сергеев и Мехди Маухуб. Возможно, было не совсем комфортно, задачи были чуть другие, чем обычно. В этот раз играли иначе – и это дало свои плоды.
– Видели баннер болельщиков «Зенита»?
– Видел, просто посмеялся.
– Обидный.
– Почему обидный? Вообще, у «Зенита» веселые болельщики, было классно разминаться на половине поля, где «Вираж». Что-то кричат…
– Что? Переходи в «Зенит»?
– Да нет. На самом деле не очень красиво это было с их стороны, но я все в шутку перевел и смеялся, – сказал нападающий «Динамо».
Фанаты «Зенита» вывесили баннер «Наш позор вам только снится» на игре с «Динамо». Клуб выложил фото: «🤫»
