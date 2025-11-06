  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тюкавин о баннере фанатов «Зенита»: «Просто посмеялся. У них вообще веселые болельщики, разминаться перед «Виражом» было классно»
Тюкавин о баннере фанатов «Зенита»: «Просто посмеялся. У них вообще веселые болельщики, разминаться перед «Виражом» было классно»

Константин Тюкавин: над баннеров фанатов «Зенита» просто посмеялся.

– В чем отличия тактики игры в чемпионате и сейчас, в Кубке?

– В чемпионате мы играли в три форварда – я, Ваня Сергеев и Мехди Маухуб. Возможно, было не совсем комфортно, задачи были чуть другие, чем обычно. В этот раз играли иначе – и это дало свои плоды.

– Видели баннер болельщиков «Зенита»?

– Видел, просто посмеялся.

– Обидный.

– Почему обидный? Вообще, у «Зенита» веселые болельщики, было классно разминаться на половине поля, где «Вираж». Что-то кричат…

– Что? Переходи в «Зенит»?

– Да нет. На самом деле не очень красиво это было с их стороны, но я все в шутку перевел и смеялся, – сказал нападающий «Динамо».

Фанаты «Зенита» вывесили баннер «Наш позор вам только снится» на игре с «Динамо». Клуб выложил фото: «🤫»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
