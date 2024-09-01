Хавбек «Рубина» Кабутов об игре со «Спартаком»: «Пенальти не было, как по мне. Показалось, что в судействе была небольшая предвзятость»

Хавбек «Рубина» не согласен с пенальти в пользу «Спартака».

Казанский клуб в гостях уступил « » (0:1) в 7-м туре Мир . На 69-й минуте мяч после удара Хесуса Медины отскочил в руку защитника «Рубина» Главный судья Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.

«По мне, пенальти в наши ворота не было, мяч попал в руку от ноги. Не знаю, почему судья принял такое решение.

Со стороны, наверное, виднее, но нам показалось, что в судействе была небольшая предвзятость, непонятные фолы, и судья свистел в одну сторону. Но со стороны виднее», – сказал Дмитрий Кабутов.