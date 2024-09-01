Хавбек «Рубина» Кабутов об игре со «Спартаком»: «Пенальти не было, как по мне. Показалось, что в судействе была небольшая предвзятость»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Дмитрий Кабутов Футбол

Хавбек «Рубина» не согласен с пенальти в пользу «Спартака».

Казанский клуб в гостях уступил «Спартаку» (0:1) в 7-м туре Мир РПЛ. На 69-й минуте мяч после удара Хесуса Медины отскочил в руку защитника «Рубина» Ильи Рожкова. Главный судья Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.

«По мне, пенальти в наши ворота не было, мяч попал в руку от ноги. Не знаю, почему судья принял такое решение.

Со стороны, наверное, виднее, но нам показалось, что в судействе была небольшая предвзятость, непонятные фолы, и судья свистел в одну сторону. Но со стороны виднее», – сказал Дмитрий Кабутов.

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20 комментариев
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Может пенальти и левенький, но в правилах игры рукой, и уж тем более в трактовках арбитров РПЛ, вообще черт ногу сломит, лотерея каждый раз.
Но то, как играл Рубин сегодня в целом и в большинстве - просто позорище лютое.
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Предвзятость чувствовалась в том, что Карасев почему-то настойчиво не давал желтые за тактические фолы игрокам Рубина, не сажая их на карточки за очевидные нарушения в развитии атак. Глядишь бы, и до удаления Зобнина дело не дошло.
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Пенальти, конечно, спорный, но почему-то никто не вспоминает фол и удаление у соперников Рубина в прошлом матче. А в сегодняшнем - в штрафной Бонгонде пересекли траекторию движения сзади и фола как бы нет...
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Согласен. В смешанных единоборствах пенальти нет, а в футбол "Рубин" не играет.
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Ответ валя_стакан
Унесли с поля игрока Рубина это про лупили, пенальти на Зотове не поставлен, зато в более спорной ситуации в пользу спартака пенальти дали
Унесли.Но это не отмечает количество нарушений со стороны Рубина,о чем говорит стата.Так что там с рукой от газона?
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Лупили игроков Спартака,удалили игрока у Спартака,у игрока Рубина явная рука(мяч попал в руку от газона).О чем он вообще говорит?
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вот это вот перфоманс рубина, игрой назвать рука не поднимается. очень жаль что российские судьи не дают карточки по совокупности фолов команды иначе другого противодействия этим бесконечным фолам не видно
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Ответ Очки Дани Алвеса
Может пенальти и левенький, но в правилах игры рукой, и уж тем более в трактовках арбитров РПЛ, вообще черт ногу сломит, лотерея каждый раз. Но то, как играл Рубин сегодня в целом и в большинстве - просто позорище лютое.
Ну по правде за это надо сказать Адиеву «большое спасибо», это он с Ахматом приехал поставил автобус с бесконечными фолами и остальные начали также играть. Матчи Спартака в Москве против таких команды становится тяжело смотреть, чем то отдает временами с Амкаром, Уфой, Бердыевскими командами. Причем с самого начала идет задержка времени, особенно Шелия так любит делать с 1 минуты тянуть как будто 90-я
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Ответ luu
Вот буквально час назад был матч Лацио - Милан, так там целых два таких момента было - рикошеты в руку в штрафной, так судья даже не смотрел, судейская победа Спартака.
2 момент точно не пенальти,один игрок бьет и попадает своему в руку,который рядом стоял.1 момент еще более 100% пенальти,чем со Спартаком,так как игрок Милана играл и мяч летел рядом,когда он уже лежал.Чтобы мяч не достался соперникам он сделал специально небольшое движение рукой,а арбитр посчитал что он случайно попал в руку
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Ответ валя_стакан
Унесли с поля игрока Рубина это про лупили, пенальти на Зотове не поставлен, зато в более спорной ситуации в пользу спартака пенальти дали
Настоящие болельщики Динамо не пропускают ни одной игры Спартака!
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Ответ Олег_Пенза
Пенальти, конечно, спорный, но почему-то никто не вспоминает фол и удаление у соперников Рубина в прошлом матче. А в сегодняшнем - в штрафной Бонгонде пересекли траекторию движения сзади и фола как бы нет...
На Тео не было ничего. В момент падения защитник вытянулся,там даже касания нормального не было. Прокидывал мяч и шёл на пенальти,на защитник все прочитал.
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Ответ Олег_Пенза
Предвзятость чувствовалась в том, что Карасев почему-то настойчиво не давал желтые за тактические фолы игрокам Рубина, не сажая их на карточки за очевидные нарушения в развитии атак. Глядишь бы, и до удаления Зобнина дело не дошло.
Зато в конце матча дал за неочевидный.
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