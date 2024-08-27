Спорный пенальти убил рекордную сухую серию «Спартака» в XXI веке. По делу или нет?

«Спартак» проиграл.

«Спартак» неожиданно влетел махачкалинскому «Динамо» в Кубке России – 0:1, все решил спорный пенальти.

Хлусевич привез пенальти, хватая соперника за футболку. «Спартак» пропустил впервые за 7 матчей

Ключевой момент случился на 11-й минуте. Абакар Гаджиев прокинул мяч на угол штрафной и рухнул в борьбе с Даниилом Хлусевичем.

Защитник «Спартака» схватил Гаджиева за футболку за штрафной, долго не отпускал – и динамовец заработал пенальти.

Главный арбитр матча Александр Машлякевич сначала не усмотрел фол, но изменил решение после того, как сходил к монитору. Пенальти реализовал Гамид Агаларов – его гол так и остался единственным в матче.

«Спартак» пропустил впервые с июля. Динамовцы прервали шестиматчевую сухую серию москвичей – лучшую в XXI веке. До этого держались шесть игр в далеком 1998-м.

Благодаря этой победе махачкалинцы вышли на первое место в группе, «Спартак» уступает по личным встречам. Третьи пока динамовцы из Москвы – три очка при матче с «Крыльями» в запасе.

Вероятно, арбитр прав. Хлусевич слишком долго держал Гаджиева за футболку

Бывший судья и автор канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев разобрал спорный момент для Betonmobile:

«Судья матча Александр Машлякевич изначально неверно оценил эпизод, поэтому в игру вмешался ВАР Владислав Безбородов, пригласив арбитра к монитору.

Что мы видим на повторах? Фол Хлусевича начинается до штрафной площади – он тянет за футболку соперника. Также происходит контакт в ногах. Но игрок «Динамо» продолжает движение в штрафную площадь, а Хлусевич тянет его и дальше. Отпускает спартаковец игрока гостей лишь после того, как динамовец упал.

В Правилах игры есть пункт, в котором сказано, что если игрок задерживает за футболку до штрафной площади, а заканчивает уже внутри, нужно назначать пенальти.

Поэтому итоговое решение арбитра назначить пенальти верно и соответствует правилам игры».

Похожий момент произошел в матче «Динамо» с «Краснодаром». Там Александр Черников держал Диего Лаксальта, который входил в штрафную.

Сергей Карасев в том моменте не свистнул, а Безбородов сейчас позвал судью к монитору.

Черников дернул Лаксальта за руку в штрафной – это пенальти или нет? Не дали, а «Динамо» проиграло

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ» ; spartak.com /Александр Ступников