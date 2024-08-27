Спорный пенальти убил рекордную сухую серию «Спартака» в XXI веке. По делу или нет?
«Спартак» проиграл.
«Спартак» неожиданно влетел махачкалинскому «Динамо» в Кубке России – 0:1, все решил спорный пенальти.
Хлусевич привез пенальти, хватая соперника за футболку. «Спартак» пропустил впервые за 7 матчей
Ключевой момент случился на 11-й минуте. Абакар Гаджиев прокинул мяч на угол штрафной и рухнул в борьбе с Даниилом Хлусевичем.
Защитник «Спартака» схватил Гаджиева за футболку за штрафной, долго не отпускал – и динамовец заработал пенальти.
Главный арбитр матча Александр Машлякевич сначала не усмотрел фол, но изменил решение после того, как сходил к монитору. Пенальти реализовал Гамид Агаларов – его гол так и остался единственным в матче.
«Спартак» пропустил впервые с июля. Динамовцы прервали шестиматчевую сухую серию москвичей – лучшую в XXI веке. До этого держались шесть игр в далеком 1998-м.
Благодаря этой победе махачкалинцы вышли на первое место в группе, «Спартак» уступает по личным встречам. Третьи пока динамовцы из Москвы – три очка при матче с «Крыльями» в запасе.
Вероятно, арбитр прав. Хлусевич слишком долго держал Гаджиева за футболку
Бывший судья и автор канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев разобрал спорный момент для Betonmobile:
«Судья матча Александр Машлякевич изначально неверно оценил эпизод, поэтому в игру вмешался ВАР Владислав Безбородов, пригласив арбитра к монитору.
Что мы видим на повторах? Фол Хлусевича начинается до штрафной площади – он тянет за футболку соперника. Также происходит контакт в ногах. Но игрок «Динамо» продолжает движение в штрафную площадь, а Хлусевич тянет его и дальше. Отпускает спартаковец игрока гостей лишь после того, как динамовец упал.
В Правилах игры есть пункт, в котором сказано, что если игрок задерживает за футболку до штрафной площади, а заканчивает уже внутри, нужно назначать пенальти.
Поэтому итоговое решение арбитра назначить пенальти верно и соответствует правилам игры».
Похожий момент произошел в матче «Динамо» с «Краснодаром». Там Александр Черников держал Диего Лаксальта, который входил в штрафную.
Сергей Карасев в том моменте не свистнул, а Безбородов сейчас позвал судью к монитору.
Черников дернул Лаксальта за руку в штрафной – это пенальти или нет? Не дали, а «Динамо» проиграло
Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»; spartak.com/Александр Ступников
Они просто не понимают сути игры, что они знают о футболе? Как свистеть только знают!
Ссылку плиз.
А по поводу пенальти - я не против. Но опять же, начните это делать всегда и везде. Пенальти на Лаксальте очевиднее. И таких моментов тоже много.
Хватит уже позволять делать в штрафной подобное.
Пенальти на Ласкальте 200%.
Тех, кто его не дал, отстранить до конца чемпионата.
Болельщик Спартака
Мне кажется, либо вали без шансов, но до штрафной, либо на входе в штрафную отпускай руки. Отпустил бы, максимум, что назначили бы, штрафной, даже если бы упал уже внутри.
ps. Да, исходим, конечно, из того, что нарушением для пенальти стала именно задержка, а не "наступ".
А какие вопросы к Динамо? Они забили? Забили. Играют как могут и умеют, соответствуя своему составу и возможностям.
Или Динамо при 1:0 должны мяч забрать и первым номером играть, чтоб получить в свои ворота пару-тройку мячей?
Зачем!? У Динамо свои задачи и плевать они хотели на наше с вами мнения про «автобус». 3 очка не пахнут. Команде ставится задача и они ее выполняют. Все по делу.
Не согласны со мной?
Я не знаю, что есть более или менее активная часть нарушения правил по Геничу, это всё от лукавого. Конечно, любой нападающий в подобной ситуации будет изо всех сил стоять на ногах за штрафной и немедленно плюхнется, войдя в неё.
Возможно, я не прав и щас какие-то другие рекомендации (пёс их знает, они каждый сезон меняются)
Хорошоя работа нападающего и ошибка Хлусевича.
Но к судье вопросы все же есть, 30 фолов, в части которых были отковенные удары по ногам сзади при приеме, без попытки сыграть в мяч. Судья явно был близок к тому, что бы упустить игру. Был бы более значимый матч, дошло бы до драки, хотя и так пару раз потолкались.
Ну, и оч хочется послушать объяснеие СЭК, почему тут пренальти, а в моменте с Динамо Московским нет.
2.
Процедура
Все удары выполняются с места нарушения, за исключением:
•
свободные удары в пользу атакующей команды за нарушения в площади
ворот соперника выполняются с ближайшей точки на линии площади
ворот, которая проходит параллельно линии ворот
•
штрафной/свободный удары в пользу обороняющейся команды в ее
площади ворот выполняются с любой точки этой площади