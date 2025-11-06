Анри о высокой линии обороны «Барсы»: «Брюгге» мог забить и больше трех, зачем самим себе создавать проблемы? Надо защищать не только мяч, но и ворота»
Тьерри Анри и Майка Ричардс подискутировали насчет высокой линии обороны «Барселоны» после ничьей с «Брюгге» (3:3) в Лиге чемпионов.
– Но «Брюгге» ведь был хорош местами, так? Ты говорил, что будет сложно, но, по-моему, сегодня у них были действительно неплохие отрезки, – сказал экс-защитник «Сити» Ричардс.
– Да, зависит от того, как на это смотреть. Если ты фанат «Брюгге» – твоя команда забила три гола «Барселоне», могла забить и больше. «Барса» тоже могла забить, но я не могу не отметить, что они все время позволяют игрокам убегать и выходить один на один с их вратарем, – ответил экс-форвард «Барселоны» Анри.
– Но помнишь, ты показывал нарезки после класико в прошлом году, где Мбаппе неправильно выбирал момент для рывка? А если взглянуть на «Брюгге» сегодня – они с самого начала этим воспользовались.
– Но если ты не сделал домашнюю работу, не разобрал, что «Барселона» играет с высокой линией, и не совершаешь поздние рывки – вспомни, как «Боруссия» Дортмунд делала это против них в прошлом году. Поздние забегания – и каждый раз можно выходить к воротам. Зачем ставить себя в ситуацию, где ты сам себе создаешь проблемы? Без неуважения к «Брюгге» и другим командам – но ты должен защищать не только мяч, но и свои ворота.
Ты не можешь просто обороняться против мяча, когда на него нет давления, и позволять игрокам бегать то налево, то направо, – и в итоге они получают моменты снова и снова. Это не то, что тебе нужно. Ты должен устранять ошибки, а не создавать их сам, – добавил Анри.