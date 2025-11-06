Фоден с дублем и 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» – «Боруссия». Свенссон с оценкой 5.1 – худший

Фила Фодена признали лучшим игроком матча «Ман Сити» – «Боруссия».

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа среди всех в матче против «Боруссии» Дортмунд (4:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Фоден сделал дубль, его индекс – 8.9. Тейани Рейндерс получил оценку 8.3, у Эрлинга Холанда, отметившегося голом – 8.0. Худший результат в «Манчестер Сити» у Джона Стоунза – 6.9

Самая низкая оценка в матче у защитника «Боруссии» Даниэля Свенссона – 5.1.

Оценки «Манчестер Сити »: Джанлуиджи Доннарумма (7.7), Матеуш Нунеш (6.7), Джон Стоунз (6.9), Йошко Гвардиол (7.1), Нико О’Райли (7.0), Нико Гонсалес (7.7), Савиньо (7.3), Тейани Рейндерс (8.3), Филип Фоден (8.9), Жереми Доку (7.9), Эрлинг Холанд (8.0).

Оценки «Боруссии» Дортмунд: Грегор Кобель (6.7), Рами Бенсебайни (6.5), Нико Шлоттербек (6.2), Вальдемар Антон (7.3), Даниэль Свенссон (5.1), Феликс Нмеча (6.7), Марсель Забитцер (5.8), Юлиан Рюэрсон (6.2), Максимилиан Байер (6.5), Карим Адейеми (5.8), Серу Гирасси (6.2).