«Рубин» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти после падения Зотова в штрафной «Спартака»
«Рубин» обратился в ЭСК РФС после матча со «Спартаком».
В 7-м туре Мир РПЛ казанцы уступили на выезде со счетом 0:1.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС, «Рубин» попросил ЭСК оценить решение Сергея Карасева не назначать пенальти в эпизоде с падением Александра Зотова на краю штрафной «Спартака» после борьбы с Хесусом Мединой на 7-й минуте матча. После просмотра видеоповтора арбитр не изменил своего решения.
"Что касается контакта Мантуана и Хлусевича в штрафной «Зенита», это абсолютно игровой момент. Оба тянулись к мячу, у обоих было намерение сыграть в него. Контакт в ногах был минимальным. И для меня, и по рекомендациям это не 11-метровый. И неважно, что сначала игрок «Зенита» коснулся ноги соперника. Я не вижу здесь проблем, да и по планке, которую выдерживал Мешков, это просто игровая ситуация"