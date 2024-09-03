«Рубин» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти после падения Зотова в штрафной «Спартака»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Александр Зотов Матч ТВ Хесус Медина ЭСК РФС Футбол

«Рубин» обратился в ЭСК РФС после матча со «Спартаком».

В 7-м туре Мир РПЛ казанцы уступили на выезде со счетом 0:1.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС, «Рубин» попросил ЭСК оценить решение Сергея Карасева не назначать пенальти в эпизоде с падением Александра Зотова на краю штрафной «Спартака» после борьбы с Хесусом Мединой на 7-й минуте матча. После просмотра видеоповтора арбитр не изменил своего решения.

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8 комментариев
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Прецедент с неск ошибками судей ( признанными ЭСК) дает толчок клубам для разного рода обращений. По поводу и без повода. По данному эпизоду вряд ли решение Карасева будет опровергнуто.
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А по руке не стали обращаться, когда в их сторону поставили?
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Другоэ! Это другоэ!
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Ответ Mike 60
Прецедент с неск ошибками судей ( признанными ЭСК) дает толчок клубам для разного рода обращений. По поводу и без повода. По данному эпизоду вряд ли решение Карасева будет опровергнуто.
Что меняет признание и не признание ошибок судей для клуба?
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Ответ Caniball
А по руке не стали обращаться, когда в их сторону поставили?
А там сомнения есть ? Я наблюдаю на ресурсе много лицемеров, которые сначала кричат "100% пенальти" а потом когда такой же случай у их команды то "пенальти не было" и наоборот... к судьям есть только 1 претензия, их решения не последовательны, если пеналь не назначили и ЭСК призналотрешение верным, то в таких же ситуациях нельзя назначать в будущем, а у нас каждая метла по своему метет, один назначил, другой не назначил и потом обоих оправдали )
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Ответ prus_3
Другоэ! Это другоэ!
Нет, это то самое:) уже были подобные моменты:
"Что касается контакта Мантуана и Хлусевича в штрафной «Зенита», это абсолютно игровой момент. Оба тянулись к мячу, у обоих было намерение сыграть в него. Контакт в ногах был минимальным. И для меня, и по рекомендациям это не 11-метровый. И неважно, что сначала игрок «Зенита» коснулся ноги соперника. Я не вижу здесь проблем, да и по планке, которую выдерживал Мешков, это просто игровая ситуация"
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