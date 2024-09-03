«Рубин» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти после падения Зотова в штрафной «Спартака»

«Рубин» обратился в ЭСК РФС после матча со «Спартаком».

В 7-м туре Мир казанцы уступили на выезде со счетом 0:1.

Как сообщает « » со ссылкой на службу коммуникаций РФС, « » попросил ЭСК оценить решение Сергея Карасева не назначать пенальти в эпизоде с падением Александра Зотова на краю штрафной « » после борьбы с на 7-й минуте матча. После просмотра видеоповтора арбитр не изменил своего решения.