Шалимов о пенальти «Спартака» в матче с «Рубином»: «Не вижу неестественного положения руки. Если дают такой 11-метровый, то нужно давать всегда – зачем хиромантию устраивать?»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Игорь Шалимов Сергей Карасев Алексей Грицаенко Руслан Литвинов Илья Рожков Футбол

Игорь Шалимов высказался о пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Рубином».

В матче 7-го тура Мир РПЛ «Спартак» одержал победу со счетом 1:0, забив с пенальти, назначенного Сергеем Карасевым после попадания мяча в руку защитнику «Рубина» Илье Рожкову поле отскока от газона.

«По пенальти в ворота «Рубина» – если такой пенальти дают, то его надо давать всегда. Потому что я не вижу тут неестественного движения руки, ее неестественного положения. Зачем устраивать из простых моментов какую-то хиромантию? Попробуйте вот так совершить движение с «естественным» движением руки по швам – это ненормально. Когда Карасев объявляет игру рукой, это ненормально, какая тут игра рукой?

Нужна простая и ясная для всех трактовка, всю эту муть с трактовками надо развеять. Попадает в штрафной мяч в руку – пенальти. И в этом случае все защитники будут встречать соперника в штрафной так, как Грицаенко или Литвинов в этом матче – руки за спину.

Надо сказать, что после удаления «Рубин» не окружил и не задавил соперника, не было давления – в какой-то момент, минут за 10-12 красно-белые перестроились на игру в три центральных защитника», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

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7 комментариев
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Тут есть доля правды, фанат Спартака но я вообще не понимаю трактовок. Тут свистят, тут не свистят, тут вар, здесь не вар, хрен поймёшь чё происходит.
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Вот и я говорю, где там рука была в неестественном положении? Игрок валился и руки по швам в этот момент никто не удержит!!
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Как захотят, так и за трактуют! Они нас чё, за дураков держат!?
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Ответ Hitgoe Himgob
Тут есть доля правды, фанат Спартака но я вообще не понимаю трактовок. Тут свистят, тут не свистят, тут вар, здесь не вар, хрен поймёшь чё происходит.
Я запутался в них в году 20. Мяч не летит в ворота попадает в руку - не пенальти. Касание руки , если это нападающий, то фол(не важно умышлено или нет). Каждый год что-то вносят. Что по их мнению умышлено или нет - не всегда понятно. Если рикошет, то теперь это не оправдание. Ещё убивает трактовка, когда игрок пытался избежать игры рукой, как у испанцев на че.
Чем больше трактовок, тем больше непоняток.
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Ответ SGS55
Правильно! Пенальти давать - только когда защитник мяч на ленточке ворот ловит. А то,- ишь... пенальти им подавай... Да. И ещё. Толчки, подножки,- то же ерунда какая то... Один свистит, другой не свистит. Все нарушения наказываются штрафным с линии штрафной площади! Вот так!
Перечитай еще раз, что написано, если с первого раза не понял
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