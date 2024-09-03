Шалимов о пенальти «Спартака» в матче с «Рубином»: «Не вижу неестественного положения руки. Если дают такой 11-метровый, то нужно давать всегда – зачем хиромантию устраивать?»

Игорь Шалимов высказался о пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Рубином».

В матче 7-го тура Мир РПЛ « » одержал победу со счетом 1:0, забив с пенальти, назначенного после попадания мяча в руку защитнику « » поле отскока от газона.

«По пенальти в ворота «Рубина» – если такой пенальти дают, то его надо давать всегда. Потому что я не вижу тут неестественного движения руки, ее неестественного положения. Зачем устраивать из простых моментов какую-то хиромантию? Попробуйте вот так совершить движение с «естественным» движением руки по швам – это ненормально. Когда Карасев объявляет игру рукой, это ненормально, какая тут игра рукой?

Нужна простая и ясная для всех трактовка, всю эту муть с трактовками надо развеять. Попадает в штрафной мяч в руку – пенальти. И в этом случае все защитники будут встречать соперника в штрафной так, как Грицаенко или в этом матче – руки за спину.

Надо сказать, что после удаления «Рубин» не окружил и не задавил соперника, не было давления – в какой-то момент, минут за 10-12 красно-белые перестроились на игру в три центральных защитника», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.