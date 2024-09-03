Шалимов о пенальти «Спартака» в матче с «Рубином»: «Не вижу неестественного положения руки. Если дают такой 11-метровый, то нужно давать всегда – зачем хиромантию устраивать?»
Игорь Шалимов высказался о пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Рубином».
В матче 7-го тура Мир РПЛ «Спартак» одержал победу со счетом 1:0, забив с пенальти, назначенного Сергеем Карасевым после попадания мяча в руку защитнику «Рубина» Илье Рожкову поле отскока от газона.
«По пенальти в ворота «Рубина» – если такой пенальти дают, то его надо давать всегда. Потому что я не вижу тут неестественного движения руки, ее неестественного положения. Зачем устраивать из простых моментов какую-то хиромантию? Попробуйте вот так совершить движение с «естественным» движением руки по швам – это ненормально. Когда Карасев объявляет игру рукой, это ненормально, какая тут игра рукой?
Нужна простая и ясная для всех трактовка, всю эту муть с трактовками надо развеять. Попадает в штрафной мяч в руку – пенальти. И в этом случае все защитники будут встречать соперника в штрафной так, как Грицаенко или Литвинов в этом матче – руки за спину.
Надо сказать, что после удаления «Рубин» не окружил и не задавил соперника, не было давления – в какой-то момент, минут за 10-12 красно-белые перестроились на игру в три центральных защитника», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.
Чем больше трактовок, тем больше непоняток.