«Судьи предпочитительнее относятся к клубам вроде «Спартака», «Динамо», «Краснодара». Если бы все оценивали одинаково, у нас был бы другой футбол». Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев о судействе

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Краснодар Дмитрий Тихий Пари НН Динамо Махачкала Валентин Пальцев Идар Шумахов Футбол

Валентин Пальцев заявил о непоследовательности судейских решений в Мир РПЛ.

«У меня много знакомых среди судей. Я никогда не думал о них ничего плохого, просто каждый судья трактует правила по-разному. Мы играли с «Пари НН», Тихий сыграл рукой в своей штрафной, но судья не поставил пенальти.

А в моем моменте в матче с «Динамо» судья поставил одиннадцатиметровый. Хотя я просто выставлял руку, чтобы почувствовать соперника, потому что я его не видел. Он мне с сантиметра пробил в руку, а арбитр поставил пенальти. В матче с «Рубином» Шумахов подпрыгнул, мяч тоже попал ему в руку с такого же расстояния, что и Тихому, но судья поставил пенальти.

Я понимаю, что судьи более предпочтительно относятся к командам вроде «Спартака», «Динамо» и «Краснодара» с опытными игроками в составе. Футболисты этих команд понимают, что любой стык или спорный момент может трактоваться в их пользу. Если бы судьи трактовали все моменты одинаково, у нас был бы другой футбол», – сказал защитник махачкалинского «Динамо».

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17 комментариев
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Если бы все моменты судили одинаково, вы бы без красной с полня не уходили, команда костоломов.
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Не в ворота ли Спартака дали пенальти в пользу некоего клуба из Махачкалы в спорном моменте, когда можно было и не давать при желании?
Или это в пользу Спартака судейство как в последнем матче с Рубином: фолы 8-28, желтые 3-2, красные 1-0?
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Хватит загибать Пальцев
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Ну, в матче со Спартаком мы видели благоговение судей именно к Махачкале. Левый пенальти вполне должна была Махачакала 3-4 желтые получить, а Сундуков отправиться за поле на 62 минуте в раздевалку.
А так да гнобят Махачкалу судья.
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Интересно, что Зенит не назвал)
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Это они ещë с Зенитом не играли. После игры с Зенитом махачкалинцы напишут что судьи убили Динамо игравшее с огромным преимуществом.
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Ага-ага... Особенно, когда вы лупили Маркиньоса по ногам весь матч безнаказанно. Вангую, что и в следующем матче со Спартаком у вас фолов будет не меньше чем у Рубина.
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Для начала в футбол играли бы, а не автобусы ставили.
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Ну, по факту. Если бы такие моменты были в штрафных клубов из второй восьмерки против лидеров, то почти всё бы тут назначили:

https://vk.com/video779059226_456239039
https://vk.com/video779059226_456239038
https://vk.com/video779059226_456239040
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Феерический. Играет как уголовник. Оценивали бы всех одинаково, кубковый матч со Спартаком он бы не доиграл. Ещё и после финального свистка бычил... судья сделал вид, что ничего не заметил (
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Зенит не назвал, что характерно. Прошлогодняя статистика, впрочем, многое проясняет.
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Не понимаю, почему профик, из РПЛ должен думать и давать такие интервью, о судьях. Выходи и доказывай себе и болельщикам, чего вы достойны. А с такими высказываниями и вылите из РПЛ, Динамо Мхч ждёт Зенит-2, Спартак -2 , Динамо -2 , можно тогда вообще не играть в футбол
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Ответ Камбоджа Иванов
Играет как уголовник? Ну, если он играет как Промес, то это прям топ-паспортист
Топ-шутеечка! Считай, что я в ответ про Грозовского пошутил... Но, пожалуй, побрезгую таким уровнем
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