«Судьи предпочитительнее относятся к клубам вроде «Спартака», «Динамо», «Краснодара». Если бы все оценивали одинаково, у нас был бы другой футбол». Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев о судействе
Валентин Пальцев заявил о непоследовательности судейских решений в Мир РПЛ.
«У меня много знакомых среди судей. Я никогда не думал о них ничего плохого, просто каждый судья трактует правила по-разному. Мы играли с «Пари НН», Тихий сыграл рукой в своей штрафной, но судья не поставил пенальти.
А в моем моменте в матче с «Динамо» судья поставил одиннадцатиметровый. Хотя я просто выставлял руку, чтобы почувствовать соперника, потому что я его не видел. Он мне с сантиметра пробил в руку, а арбитр поставил пенальти. В матче с «Рубином» Шумахов подпрыгнул, мяч тоже попал ему в руку с такого же расстояния, что и Тихому, но судья поставил пенальти.
Я понимаю, что судьи более предпочтительно относятся к командам вроде «Спартака», «Динамо» и «Краснодара» с опытными игроками в составе. Футболисты этих команд понимают, что любой стык или спорный момент может трактоваться в их пользу. Если бы судьи трактовали все моменты одинаково, у нас был бы другой футбол», – сказал защитник махачкалинского «Динамо».
Или это в пользу Спартака судейство как в последнем матче с Рубином: фолы 8-28, желтые 3-2, красные 1-0?
А так да гнобят Махачкалу судья.
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