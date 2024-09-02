«Судьи предпочитительнее относятся к клубам вроде «Спартака», «Динамо», «Краснодара». Если бы все оценивали одинаково, у нас был бы другой футбол». Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев о судействе

Валентин Пальцев заявил о непоследовательности судейских решений в Мир РПЛ.

«У меня много знакомых среди судей. Я никогда не думал о них ничего плохого, просто каждый судья трактует правила по-разному. Мы играли с « », сыграл рукой в своей штрафной, но судья не поставил пенальти.

А в моем моменте в матче с «Динамо» судья поставил одиннадцатиметровый. Хотя я просто выставлял руку, чтобы почувствовать соперника, потому что я его не видел. Он мне с сантиметра пробил в руку, а арбитр поставил пенальти. В матче с « » подпрыгнул, мяч тоже попал ему в руку с такого же расстояния, что и Тихому, но судья поставил пенальти.

Я понимаю, что судьи более предпочтительно относятся к командам вроде « », «Динамо» и «Краснодара» с опытными игроками в составе. Футболисты этих команд понимают, что любой стык или спорный момент может трактоваться в их пользу. Если бы судьи трактовали все моменты одинаково, у нас был бы другой футбол», – сказал защитник махачкалинского «Динамо».