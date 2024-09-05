Глава МВД Испании о словах Винисиуса про расизм в стране: «Испания – страна, где уважение к разнообразию является частью ДНК»

Глава МВД Испании прокомментировал слова Винисиуса Жуниора о расизме в стране.

Бразильский вингер « » заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

«Единственное, что я могу сказать, это то, что наша страна – это страна, где уважение к разнообразию является частью нашей ДНК и, следовательно, частью нашей эффективной и целенаправленной борьбы против любого дискриминационного поведения», – сказал министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Нико Уильямс о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Все правильно сказал. Его оскорбляют, потому что он отличный игрок. Это должно прекратиться»