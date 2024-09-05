Глава МВД Испании о словах Винисиуса про расизм в стране: «Испания – страна, где уважение к разнообразию является частью ДНК»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Глава МВД Испании прокомментировал слова Винисиуса Жуниора о расизме в стране.

Бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

«Единственное, что я могу сказать, это то, что наша страна – это страна, где уважение к разнообразию является частью нашей ДНК и, следовательно, частью нашей эффективной и целенаправленной борьбы против любого дискриминационного поведения», – сказал министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Нико Уильямс о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Все правильно сказал. Его оскорбляют, потому что он отличный игрок. Это должно прекратиться»

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12 комментариев
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Ответ T622222
Испания основоположники антисемитизма в Европе! 31 марта 1492 года король Фердинанд II и его супруга Изабелла приняли Альгамбрский декрет, который предписывал всем евреям покинуть страну в течение трех месяцев.
Вы расстроили местных каталонцев из Саратова и мадридиста из Череповца. Минус один Сеат Леон.
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ага а неандертальцы первые расисты когда несколько десятков тысяч лет назад называли кроманьонцев обезьянами
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Просто аплодирую стоя Пересу. Как же он грамотно и незаметно сливает токсичного провокатора
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Все так. Здесь Винька слишком раздухарился и попутал берега. Я это еще в первой же новости сказал, что за такое прилетит ему от больших дядь.
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Не, ну Винисиус про "надо будет найти другое место для ЧМ" это он конечно в колодец плевать так зря. Перес если что его в Саудовскую Аравию продаст на раз-два и будет там в песках рассказывать шейхам и барханам про расовое своё.
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А как это рифмуется с франко, который у вас там до 70ых годов был? 🤡
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Ответ ОттоДракула
Вы расстроили местных каталонцев из Саратова и мадридиста из Череповца. Минус один Сеат Леон.
)))
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Ответ Sevillafan
ага а неандертальцы первые расисты когда несколько десятков тысяч лет назад называли кроманьонцев обезьянами
Понаехами ещё называли...
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Ответ Sevillafan
ага а неандертальцы первые расисты когда несколько десятков тысяч лет назад называли кроманьонцев обезьянами
Если заходить не так далеко, то в истории с работорговлей африканского населения в Новый Свет, первым продающим африканца белому был другой африканец
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