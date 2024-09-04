Мэр Мадрида о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Он должен исправить ошибку, извиниться. Прискорбные эпизоды не дают ему права называть практически все наше общество расистским»

Мэр Мадрида призвал Винисиуса Жуниора извиниться за слова о расизме в Испании.

Бразильский вингер « » заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

«Мы все осознаем, что в обществе существуют проявления расизма, и что мы должны упорно трудиться, чтобы искоренить их. Но это крайне несправедливо по отношению к и, в частности, к Мадриду – называть нас расистским обществом и, кроме того, ставить под угрозу проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Я прошу его исправить ошибку. Он должен исправить ее, извиниться. То, что он выдающийся футболист, не означает, что он не может ошибиться, и на этот раз он допустил ошибку.

Подавляющее большинство испанского общества на стороне в борьбе с расизмом, но мы не можем быть на его стороне, когда он называет практически все испанское общество, и особенно мадридское, расистами. Я не могу с этим смириться.

Он должен признать, что живет в одном из самых открытых, гостеприимных и разнообразных городов мира. Если и есть что-то, что характеризует Мадрид, так это то, что здесь никого не спрашивают, откуда он родом и куда направляется. Здесь никого не исключают из общественной жизни.

Тот факт, что ему пришлось пережить некоторые прискорбные эпизоды, не дает ему права называть практически все испанское общество расистским и заявлять, что чемпионат мира по футболу 2030 года не должен проводиться здесь», – сказал Хосе Луис Мартинес-Альмейда.