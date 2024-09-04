Мэр Мадрида о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Он должен исправить ошибку, извиниться. Прискорбные эпизоды не дают ему права называть практически все наше общество расистским»

Теги Реал Мадрид Ла Лига ЧМ-2030 Политика Винисиус Жуниор дискриминация Хосе Луис Мартинес-Альмейда Футбол

Мэр Мадрида призвал Винисиуса Жуниора извиниться за слова о расизме в Испании.

Бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

«Мы все осознаем, что в обществе существуют проявления расизма, и что мы должны упорно трудиться, чтобы искоренить их. Но это крайне несправедливо по отношению к Испании и, в частности, к Мадриду – называть нас расистским обществом и, кроме того, ставить под угрозу проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Я прошу его исправить ошибку. Он должен исправить ее, извиниться. То, что он выдающийся футболист, не означает, что он не может ошибиться, и на этот раз он допустил ошибку.

Подавляющее большинство испанского общества на стороне Винисиуса в борьбе с расизмом, но мы не можем быть на его стороне, когда он называет практически все испанское общество, и особенно мадридское, расистами. Я не могу с этим смириться.

Он должен признать, что живет в одном из самых открытых, гостеприимных и разнообразных городов мира. Если и есть что-то, что характеризует Мадрид, так это то, что здесь никого не спрашивают, откуда он родом и куда направляется. Здесь никого не исключают из общественной жизни.

Тот факт, что ему пришлось пережить некоторые прискорбные эпизоды, не дает ему права называть практически все испанское общество расистским и заявлять, что чемпионат мира по футболу 2030 года не должен проводиться здесь», – сказал Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

Материалы по теме

57 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Неужели кто-то решился поставить его на место. Даже не верится. Мерзкий персонаж, который уверовал в свою неприкосновенность и вседозволенность.
+66
-6
+60
Вини: "Мэр- расист! "
+35
-2
+33
Я/мы МэрМадрида
+24
0
+24
Поразительный персонаж. Играет великолепно, но каждым словом настраивает против себя всё больше людей. Синдром Загитовой.
+22
-8
+14
Видать к саудитам намылился, мосты с Испанией сжигает, после этого интервью только туда и дорога
+11
0
+11
Ответ Трент Резнор
Поразительный персонаж. Играет великолепно, но каждым словом настраивает против себя всё больше людей. Синдром Загитовой.
Великолепно играет Холанд, Кейн либо Палмер, но не вингер у которого 5 ассистов за прошлый сезон в Ла лиге, а голы почти все с пенальти
+20
-10
+10
Ответ Potapson
Неужели кто-то решился поставить его на место. Даже не верится. Мерзкий персонаж, который уверовал в свою неприкосновенность и вседозволенность.
Ну не кто-то, а болельщик Атлетов ;)
+10
-2
+8
Ответ Трент Резнор
Про 15 голов и статус главного претендента на ЗМ ты видимо решил тактично умолчать)
15 голов это типа много? Из них 5 с пенальти.
+11
-3
+8
Кажется мадридцы стали что-то подозревать! )))
+8
-1
+7
Мэр за которого я бы проголосовал, если бы мы могли выбирать мэров)
+6
0
+6
Ответ Трент Резнор
Про 15 голов и статус главного претендента на ЗМ ты видимо решил тактично умолчать)
Стасус? Скорее пиар ручных журналюг и проплеченные интервью бывших игроков реала. Без пенальти 10 голов. Это статистика крайнего защитника
+9
-3
+6
Да что эта макака себе позволяет ??? Безнаказанно называть целую нацию расистами. Акуел в край
+6
-3
+3
Ответ Трент Резнор
Про 15 голов и статус главного претендента на ЗМ ты видимо решил тактично умолчать)
Аж 15 голов, ничего себе, это супер топ результат, ЗМ точно его.)))
Капец, это самый хилый претендент на ЗМ за последнее время, лет так 15.
+7
-4
+3
Доигрался чумазоид
+5
-2
+3
Надеюсь мэр добьется отмены всех бюджетных льгот реалу. Бразильский бегунок в край офигел уже
+3
-1
+2
Шлите негра в шею, иначе он не успокоится👍😁
+1
0
+1
Ответ ArnoNeputevy
"То, что ты мэр, не означает, что ты не можешь ошибиться. Давай, извинись!" - ответил Вини.
"Дон"
+1
0
+1
Ответ Александр Александров_1116356972
Вардрид просто притягивает к себе вот такое г! Он по сути и есть лицо этого клуба !
Как ж у тебя горит от Реала
Практически на всех ветках упоминаешь своего хозяина)
+10
-9
+1
"То, что ты мэр, не означает, что ты не можешь ошибиться. Давай, извинись!" - ответил Вини.
+2
-1
+1
Вардрид просто притягивает к себе вот такое г! Он по сути и есть лицо этого клуба !
+19
-18
+1
Ответ Sergey
Своим комментарием ты только подтвердил, что он игрок выше среднего, сам не заметив того.))) Найдется футболистов 20 лучше Винни, это и означает, что он выше среднего. Большинство футболистов средние, а он выше их. Может так станет понятней.
Нет, я подтвердил лишь то, что считаю этих игроков важнее для Реала, но Вини считаю топом, хоть его поведение меня бесит очень часто.
0
0
0
Ответ Трент Резнор
Про 15 голов и статус главного претендента на ЗМ ты видимо решил тактично умолчать)
родри больше заслужил
0
0
0
Ответ Born is the King
Стасус? Скорее пиар ручных журналюг и проплеченные интервью бывших игроков реала. Без пенальти 10 голов. Это статистика крайнего защитника
Опять ты врёшь) За сезон он забил 24 гола, из которых три с пенальти. Ладно, тебе ещё полыхать, когда Вини ЗМ получит (у буков он идёт главным фаворитом).
+1
-1
0
Ответ Born is the King
Великолепно играет Холанд, Кейн либо Палмер, но не вингер у которого 5 ассистов за прошлый сезон в Ла лиге, а голы почти все с пенальти
Винисиус, который за прошлый сезон забил всего три пенальти во всех турнирах: 🗿
Великолепно играющий Палмер, который забил половину голов с пенальти: 👍
+2
-2
0
Ответ Men77
Вини: "Мэр- расист! "
Вини и мэр:

https://youtu.be/N1qCKOInezY?si=CSBASaUkfWI4Rw7f
0
0
0
Ответ Олег Попов
Видать к саудитам намылился, мосты с Испанией сжигает, после этого интервью только туда и дорога
Это будет очень забавно, потому что в СА расизма будет поболее, чем в Испании
0
0
0
Ответ Alex1104
Хорошо, что Винисиус не слышал о случаях педофилии в Испании... Они наверняка бывают, увы
То ли дело в Бразилии, там рай..
0
0
0
Ответ Серж Ск
То ли дело в Бразилии, там рай..
Дело даже не в этом. Винисиус уже берега попутал. Судя по всему сейчас его малость приструнят. Переборщил
0
0
0
Ответ Александр Александров_1116356972
Ты путаешь это у тебя говорит от правды, мне вообще срать на футбол, это ты молишься на кубки кашшаи)) кашшаи твой бог
Какая ж ты всё-таки 0t6itaя
Не зря банили все твои акки Александрова)
+1
-1
0
Ответ ArnoNeputevy
"То, что ты мэр, не означает, что ты не можешь ошибиться. Давай, извинись!" - ответил Вини.
"и извинись с уважением..."
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий