Де ла Фуэнте о словах Винисиуса: «Испания не расистская страна, а пример сосуществования, уважения и интеграции, на который стоит равняться»
Луис де ла Фуэнте отреагировал на слова Винисиуса Жуниора о расизме в Испании.
Бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».
«Я не слышал [его высказывание], но мне кое-что рассказали. Испания не расистская страна. Испания – пример сосуществования, уважения, интеграции... Пример, на который многие люди должны равняться.
Конечно, всегда случаются нежелательные ситуации. Испания, я настаиваю, не расистская страна и является примером, на который стоит равняться многим странам.
Чемпионат мира в Испании, Марокко и Португалии станет уникальным событием. Это будет успех», – сказал главный тренер сборной Испании.
Мэр Мадрида о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Он должен исправить ошибку, извиниться. Прискорбные эпизоды не дают ему права называть практически все наше общество расистским»
Мерзкий, неприятный человек. С цветом кожи это ничего общего не имеет. В Реале достаточно чернокожих игроков и ни к кому трибуны соперника так негативно не относятся.
Значит дело не в цвете кожи, а в вызывающем провокационном поведении конкретного человека.
Родина это не президент и чиновники. Родина - это мама, папа, братья, сестры, друзья, соседи и земля на которой ты родился.
Просто ноль совести у этой ...