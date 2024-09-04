Де ла Фуэнте о словах Винисиуса: «Испания не расистская страна, а пример сосуществования, уважения и интеграции, на который стоит равняться»

Луис де ла Фуэнте отреагировал на слова Винисиуса Жуниора о расизме в Испании.

Бразильский вингер « » заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

«Я не слышал [его высказывание], но мне кое-что рассказали. Испания не расистская страна. Испания – пример сосуществования, уважения, интеграции... Пример, на который многие люди должны равняться.

Конечно, всегда случаются нежелательные ситуации. Испания, я настаиваю, не расистская страна и является примером, на который стоит равняться многим странам.

Чемпионат мира в Испании, Марокко и Португалии станет уникальным событием. Это будет успех», – сказал главный тренер сборной Испании.

Мэр Мадрида о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Он должен исправить ошибку, извиниться. Прискорбные эпизоды не дают ему права называть практически все наше общество расистским»