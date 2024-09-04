Де ла Фуэнте о словах Винисиуса: «Испания не расистская страна, а пример сосуществования, уважения и интеграции, на который стоит равняться»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу ЧМ-2030 Винисиус Жуниор дискриминация Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте отреагировал на слова Винисиуса Жуниора о расизме в Испании.

Бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

«Я не слышал [его высказывание], но мне кое-что рассказали. Испания не расистская страна. Испания – пример сосуществования, уважения, интеграции... Пример, на который многие люди должны равняться.

Конечно, всегда случаются нежелательные ситуации. Испания, я настаиваю, не расистская страна и является примером, на который стоит равняться многим странам.

Чемпионат мира в Испании, Марокко и Португалии станет уникальным событием. Это будет успех», – сказал главный тренер сборной Испании. 

Мэр Мадрида о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Он должен исправить ошибку, извиниться. Прискорбные эпизоды не дают ему права называть практически все наше общество расистским»

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22 комментария
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Я боюсь только того, что эта радикально левая повесточка однажды приведёт к появлению радикально правой повесточки. И тогда всем на орехи достанется, увы.
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Винисиус сам постоянно провоцирует трибуны. Вызывающе празднует голы перед болельщиками соперника. Апеллирует к игрокам соперника и судьям. Когда болельщики отвечают, как они умеют, он начинает жаловаться и выставлять виновными их.

Мерзкий, неприятный человек. С цветом кожи это ничего общего не имеет. В Реале достаточно чернокожих игроков и ни к кому трибуны соперника так негативно не относятся.

Значит дело не в цвете кожи, а в вызывающем провокационном поведении конкретного человека.
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Ответ Красная стрела
Большая часть граждан не видит или отказывается видеть косяки своей страны. Особенно, когда обсуждение международнее. Но только в России есть стабильные 0,2% поливающие и критикующие свою страну при любых обстоятельствах. ☝🏿💪
Не страну, а Власть. Только идиоты могут поставить знак равенства между Родиной/страной и Властью.

Родина это не президент и чиновники. Родина - это мама, папа, братья, сестры, друзья, соседи и земля на которой ты родился.
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Виник сам расист, имхо
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Это свинство покруче расизма. Жить в Испании, получать огромные деньги в испанском клубе и поливать же дерьмом испанцев публично. Это надо уметь!
Просто ноль совести у этой ...
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После слов винисиуса даже в Бернабеу ему освистят и по делу
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Ответ Kenai Tahov
Я боюсь только того, что эта радикально левая повесточка однажды приведёт к появлению радикально правой повесточки. И тогда всем на орехи достанется, увы.
Соль в том, что, даже если упомянутого вами "ультраправого ответа" никогда не случится, ультралевая повестка не приведёт ни к чему хорошему в любом случае. Такие дела.
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Как болельщик Реала хочу, чтобы Винисиус уехал в Аравию уже зимой
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Винни-Пух, кажется, своим нытьём про "расизм" уже всех достал.
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Ответ Красная стрела
Только идиот не понимает, что есть малая Родина, а есть большая. И что большая не может существовать без государствености. А малая может быть любой. Хоть вы живёте на необитаемом острове или на отшибе в лесу. Так вот у части населения, видимо понятие большой Родины просто подтёрли. Что дальше собственного порога видимо уже не видят. Думают, что их маленький мирок сохранится случись чего.
Большая родина - планета Земля
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Ответ Menedreal
А ведь только недавно Нико Уильямсу изображали обезьянку и кричали про цвет кожи.
ну это единичный случай)а вот ямалю например трибуны аплодировали.
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А ведь только недавно Нико Уильямсу изображали обезьянку и кричали про цвет кожи.
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хоть кто-то в Испании не куколд
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Ответ danteeeq
Большая родина - планета Земля
У кого-то такой взгляд. Не спорю. Когда-то возможно он будет главным во всём мире и планета будет единой, не будет государств. Ну а пока, попав в другие точки земли, в ряде мест - тебе довольно быстро объяснят, что ты не дома😁 к сожалению, пока это всё идеализм, а не практика.
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Ответ Красная стрела
У кого-то такой взгляд. Не спорю. Когда-то возможно он будет главным во всём мире и планета будет единой, не будет государств. Ну а пока, попав в другие точки земли, в ряде мест - тебе довольно быстро объяснят, что ты не дома😁 к сожалению, пока это всё идеализм, а не практика.
Да и вряд-ли это когда то станет реальностью, по крайней мере не на нашем веку
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Ответ danteeeq
Да и вряд-ли это когда то станет реальностью, по крайней мере не на нашем веку
На нашем нет. Сейчас тенденции обратные глобализации пошли. 🤷🏿‍♂️Но человечеству в масштабах планеты - не так много лет. Что там будет через сотни тысяч, а может и миллионов лет, как мы эволюционируем - тут остаётся только гадать. Возможно потом, разница между нами и людьми будущего будет ещё больше, чем между нами и допустим первобытными, пещерными людьми.
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