Нико Уильямс о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Все правильно сказал. Его оскорбляют, потому что он отличный игрок. Это должно прекратиться»

Нико Уильямс отреагировал на слова Винисиуса Жуниора о расизме в Испании.

Бразильский вингер « » заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

« все правильно сказал. Его оскорбляют, потому что он отличный игрок. Это должно прекратиться.

Некоторым людям нужно не оскорблять игрока во время просмотра матча, а наслаждаться игрой», – передает слова вингера «Атлетика» и сборной Испании Yahoo со ссылкой на As.