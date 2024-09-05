Нико Уильямс о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Все правильно сказал. Его оскорбляют, потому что он отличный игрок. Это должно прекратиться»

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Сборная Испании по футболу болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Нико Уильямс Футбол

Нико Уильямс отреагировал на слова Винисиуса Жуниора о расизме в Испании.

Бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

«Винисиус все правильно сказал. Его оскорбляют, потому что он отличный игрок. Это должно прекратиться.

Некоторым людям нужно не оскорблять игрока во время просмотра матча, а наслаждаться игрой», – передает слова вингера «Атлетика» и сборной Испании Yahoo со ссылкой на As.

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6 комментариев
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А других отличных игроков почему не оскорбляют?
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А мне кажется, его оскорбляют потому, что он мерзкий наглец
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Расизм почему то только в его сторону обезьяна не смог сдержаться 😂
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Так ведь он говорит, что оскорбляют из-за цвета кожи. Возникает когнитивный диссонанс…
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Негр берега попутал.. А простой народ этого не любит . Всё логично... ☝️
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Логика у Нико вышла из чата.
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