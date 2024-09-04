Карвахаль о словах Винисиуса про расизм: «Испания – страна разнообразия и уважения, за исключением небольшой группы людей. Она не расистская»
Даниэль Карвахаль отреагировал на слова Винисиуса Жуниора о расизме в Испании.
Бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».
– Что вы можете сказать о заявлениях Винисиуса по поводу расизма?
– Мы выступаем против расизма, и я знаю, что Вини страдает от него. Мы поддерживаем его внутри клуба и публично.
Я думаю, что Ла Лига совершенствует свои методы борьбы с расизмом, но я считаю, что, за исключением этой небольшой группы людей, Испания – страна разнообразия и уважения, и это не расистская страна.
Я вырос в Леганесе, где царит разнообразие. Чемпионат мира 2030 года пройдет успешно.
Ла Лига принимает меры, и после инцидента на «Месталье» мне не кажется безумием покидать поле и не возвращаться на него до тех пор, пока расист не будет изгнан со стадиона, – сказал защитник «Реала» и сборной Испании.
Мэр Мадрида о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Он должен исправить ошибку, извиниться. Прискорбные эпизоды не дают ему права называть практически все наше общество расистским»
Где белых пару человек на всю команду.
Но как мы видим других не трогают.
Винисиус слишком зазнался и уж всю страну называть расистами тем более глупо.
Карвахаль еще думаю мягко выразился.
Ему думаю не особо приятно о своей родной стране слушать такое от партнера по клубу
Им то думаю не сильно приятно слушать такое от чела из Бразилии
Который сегодня здесь,а завтра там
Да, всю страну.
ставит под угрозу получения ЧМ - и только слова в ответ, никаких действий. адекватная страна уже депортировала бы.