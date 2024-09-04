Карвахаль о словах Винисиуса про расизм: «Испания – страна разнообразия и уважения, за исключением небольшой группы людей. Она не расистская»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Даниэль Карвахаль Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Даниэль Карвахаль отреагировал на слова Винисиуса Жуниора о расизме в Испании.

Бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

– Что вы можете сказать о заявлениях Винисиуса по поводу расизма?

– Мы выступаем против расизма, и я знаю, что Вини страдает от него. Мы поддерживаем его внутри клуба и публично.

Я думаю, что Ла Лига совершенствует свои методы борьбы с расизмом, но я считаю, что, за исключением этой небольшой группы людей, Испания – страна разнообразия и уважения, и это не расистская страна. 

Я вырос в Леганесе, где царит разнообразие. Чемпионат мира 2030 года пройдет успешно.

Ла Лига принимает меры, и после инцидента на «Месталье» мне не кажется безумием покидать поле и не возвращаться на него до тех пор, пока расист не будет изгнан со стадиона, – сказал защитник «Реала» и сборной Испании. 

Мэр Мадрида о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Он должен исправить ошибку, извиниться. Прискорбные эпизоды не дают ему права называть практически все наше общество расистским»

33 комментария
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Винисиуса уже и сокомандники прилюдно начали приземлять. Оно и к лучшему.
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Ответ samatzakirzyanov
Винисиуса уже и сокомандники прилюдно начали приземлять. Оно и к лучшему.
Кажется, что он уже связь с реальностью потерял в этом вопросе. Всю страну обвинить в расизме, да еще и в которой играешь. Завтра скажет меня не так поняли.
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Помоему, это самый неприятный из всех ногомячистов за всю историю игры. Даже костоломов ненавидели меньше,чем этого губастого нытика и провокатора. Позорит имя великого Реала
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Думаю многие игроки Реала хотят навалять Вини
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"Что этот негрр себе позволяет" - подумал Карвахаль, но промолчал, потму что он был очень воспитанный)
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Реал сейчас как сборная Франции
Где белых пару человек на всю команду.
Но как мы видим других не трогают.
Винисиус слишком зазнался и уж всю страну называть расистами тем более глупо.
Карвахаль еще думаю мягко выразился.
Ему думаю не особо приятно о своей родной стране слушать такое от партнера по клубу
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Честно надоело. Были прикольные шутки над Винисиусом, было прикольно смотреть как он тролит трибуны, но он перешёл границы обсирать страну которой ты обязан всем это идиотизм. Для меня Винисиус мертв и мне наплевать что с ним будет. Я не собираюсь на эту гниль хоть как то реагировать. Лучше уж при просмотре матчей РМ следить за адекватным Вальверде, да даже высокомерными Беллингемом или Мбаппе у них фляга хотя бы не свистит
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Как-то много известных людей окунают Вини мордой в свою же лужу.
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Если из-за Винисиуса испанцы назовут Бразилию страной тупых г...донов, это выровняет ситуацию?
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Винька берега попутал
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Винни ,конечно , несет полный бред , но этот бред и является следствием всех этих либеральных «ценностей», так сильно культивируемых в западных странах. в результате все больше и больше категорий людей теряют связь с реальностью и видят ущемление своих прав и свобод практически везде. 90е и нулевые были прекрасным временем , была свобода , но не вседозволенность, как сейчас. но потом на смену пришла диктатура толерантности , разнообразия , культуры отмены (по сути своей суд линча) и прочих явлений , к которым принуждают людей против их воли. но их недовольство уже очевидно и заметно по косвенным признакам, например, реакций на того же Вини , или, провалам проектов голивудских студий типа Диснея, в которых тема этого разнообразия преобладает (бородатые феи, черные русалочки и тд).
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Жуниор совсем берега попутал, после таких заявлений не удивлюсь если на Бернабеу ему начнут свистеть
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Похоже, Винни наговорил на трансфер в пустыню
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Ответ MikhaL
Как-то много известных людей окунают Вини мордой в свою же лужу.
В основном пока местные Испанцы
Им то думаю не сильно приятно слушать такое от чела из Бразилии
Который сегодня здесь,а завтра там
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Странно что Новиков тут упрямится,когда Прибалтика также себя ведет по отношению к русским
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Леща ему хорошего нужно
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Ответ mediaboss22
Винни ,конечно , несет полный бред , но этот бред и является следствием всех этих либеральных «ценностей», так сильно культивируемых в западных странах. в результате все больше и больше категорий людей теряют связь с реальностью и видят ущемление своих прав и свобод практически везде. 90е и нулевые были прекрасным временем , была свобода , но не вседозволенность, как сейчас. но потом на смену пришла диктатура толерантности , разнообразия , культуры отмены (по сути своей суд линча) и прочих явлений , к которым принуждают людей против их воли. но их недовольство уже очевидно и заметно по косвенным признакам, например, реакций на того же Вини , или, провалам проектов голивудских студий типа Диснея, в которых тема этого разнообразия преобладает (бородатые феи, черные русалочки и тд).
Опять эти вымышленные одинаковые западные страны. Ты в них хотя бы жил? Я 3 года жизни прожил в Италии на юге и там сейчас у меня живет брат и там семейные ценности и забота о своей культуре в разы сильнее чем у нас в Москве. Негры избили итальянца толпой и им ничего не было? Сказки. А в Москве норма. Гей парад или дети с радугой около храмов? Ну готовьтесь получать по заднице, а будете агрессивными то и в лицо. Нет никакого Запада никогда не было и никогда не будет. Там куча разных стран и в них общее только валюта, но даже банковская система разная. Да и валюта молодая и не вечная.
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Я надеюсь что 🤡 Реала с 7 номером на спине не когда не получит золотой мяч .
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Ответ SergioRamos92
Реал сейчас как сборная Франции Где белых пару человек на всю команду. Но как мы видим других не трогают. Винисиус слишком зазнался и уж всю страну называть расистами тем более глупо. Карвахаль еще думаю мягко выразился. Ему думаю не особо приятно о своей родной стране слушать такое от партнера по клубу
"...в Испании большинство людей – не расисты. Есть небольшая группа, которая в конечном итоге влияет на имидж страны, в которой очень приятно жить." Винисиус (с)

Да, всю страну.
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Ответ Михо
К сожалению выиграет как раз Вини. У букмекеров он лидирует с большим отрывом
Видно защитник или вратарь вообще не может получить ЗМ, несправедливо.
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Ответ tzasasa
Винька берега попутал
Он давно уже плывет не к тому берегу
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Ответ samatzakirzyanov
Винисиуса уже и сокомандники прилюдно начали приземлять. Оно и к лучшему.
что-то не видно, что приземляют. плевал он на всех. позорит страну, в которой живёт и получает большие деньги, и никто ему ровно ничего не делает. этим испанцы позорят себя.
ставит под угрозу получения ЧМ - и только слова в ответ, никаких действий. адекватная страна уже депортировала бы.
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что бы обелить "Ганди" младшего теперь не хватит виниров
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Хоть и Карвахаль ещё тот косипор удалялся бы очень часто если не ручной судейский комитет, но лучше пусть он золотой мяч заберёт, чем это позорище, да и на ЧЕ Карвахаль отыграл очень хорошо !
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Винисиус страдает от расизма, которого нет в Испании, это как "Мало кто поймёт, но кто поймёт тот мало кто" (с)
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Куда бы он на ЧМ не приехал, везде на него одна реакция будет и он сам в ней виноват.
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Будущий победитель ЗМ Карвахаль прав.
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