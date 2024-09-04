Карвахаль о словах Винисиуса про расизм: «Испания – страна разнообразия и уважения, за исключением небольшой группы людей. Она не расистская»

Даниэль Карвахаль отреагировал на слова Винисиуса Жуниора о расизме в Испании.

Бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

– Что вы можете сказать о заявлениях Винисиуса по поводу расизма?

– Мы выступаем против расизма, и я знаю, что Вини страдает от него. Мы поддерживаем его внутри клуба и публично.

Я думаю, что Ла Лига совершенствует свои методы борьбы с расизмом, но я считаю, что, за исключением этой небольшой группы людей, – страна разнообразия и уважения, и это не расистская страна.

Я вырос в Леганесе, где царит разнообразие. Чемпионат мира 2030 года пройдет успешно.

Ла Лига принимает меры, и после инцидента на «Месталье» мне не кажется безумием покидать поле и не возвращаться на него до тех пор, пока расист не будет изгнан со стадиона, – сказал защитник « » и сборной Испании.

Мэр Мадрида о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Он должен исправить ошибку, извиниться. Прискорбные эпизоды не дают ему права называть практически все наше общество расистским»