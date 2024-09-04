Донато о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Он должен извиниться. Почему это не происходит с другими игроками «Реала»? Ему надо сосредоточиться на поле»
Донато Гама считает, что Винисиусу нужно извиниться за слова о расизме в Испании.
Бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».
«Винисиус должен беспокоиться о том, что происходит поле, и забыть о том, что снаружи.
Когда я принимал мяч, люди подражали обезьяне, но я смеялся, потому что в их команде тоже были темнокожие игроки.
Не знаю, что произошло в его жизни, но эти заявления очень резкие. Почему такое не происходит с другими игроками его команды?
Обидно, что он говорит, что Испания расистская страна, он должен извиниться», – сказал Radio MARCA экс-игрок «Атлетико» и сборной Испании.
Донато: «Называл бы Винисиуса ниггером, чтобы спровоцировать. Ему придется страдать из-за цвета кожи, этого не изменить. Можно только изменить свое отношение и играть в футбол»
Мне кажется, никто из темнокожих футболистов не делал столько полезного для мирового расизма. Он же живое доказательство баек от том, что "обезьяну не вывести из человека".
Почетным членом Ку-Клукс-Клана наверняка выбран.
В сборной Испании были, есть и будут темнокожие игроки (сейчас тот же Ямаль - ниразу не белый), а расистские проявления только в адрес Винни. Но, оказывается, это всё заговор Переса, чтобы выгнать Винни в СА.
— Что позволяет себе этот ||iгЕ®️?