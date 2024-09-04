Донато о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Он должен извиниться. Почему это не происходит с другими игроками «Реала»? Ему надо сосредоточиться на поле»

Донато Гама считает, что Винисиусу нужно извиниться за слова о расизме в Испании.

Бразильский вингер « » заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

« должен беспокоиться о том, что происходит поле, и забыть о том, что снаружи.

Когда я принимал мяч, люди подражали обезьяне, но я смеялся, потому что в их команде тоже были темнокожие игроки.

Не знаю, что произошло в его жизни, но эти заявления очень резкие. Почему такое не происходит с другими игроками его команды?

Обидно, что он говорит, что Испания расистская страна, он должен извиниться», – сказал Radio MARCA экс-игрок «Атлетико» и сборной .

Донато: «Называл бы Винисиуса ниггером, чтобы спровоцировать. Ему придется страдать из-за цвета кожи, этого не изменить. Можно только изменить свое отношение и играть в футбол»