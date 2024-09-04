Донато о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Он должен извиниться. Почему это не происходит с другими игроками «Реала»? Ему надо сосредоточиться на поле»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Донато Гама Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Донато Гама считает, что Винисиусу нужно извиниться за слова о расизме в Испании.

Бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

«Винисиус должен беспокоиться о том, что происходит поле, и забыть о том, что снаружи.

Когда я принимал мяч, люди подражали обезьяне, но я смеялся, потому что в их команде тоже были темнокожие игроки.

Не знаю, что произошло в его жизни, но эти заявления очень резкие. Почему такое не происходит с другими игроками его команды?

Обидно, что он говорит, что Испания расистская страна, он должен извиниться», – сказал Radio MARCA экс-игрок «Атлетико» и сборной Испании.

Донато: «Называл бы Винисиуса ниггером, чтобы спровоцировать. Ему придется страдать из-за цвета кожи, этого не изменить. Можно только изменить свое отношение и играть в футбол»

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24 комментария
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Хоть ктото приложил нашего Вини
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Парнишка действительно безмозглый. При этом подлый и дико самовлюбленный.
Мне кажется, никто из темнокожих футболистов не делал столько полезного для мирового расизма. Он же живое доказательство баек от том, что "обезьяну не вывести из человека".
Почетным членом Ку-Клукс-Клана наверняка выбран.
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Верно
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Даже будет интересно что с ним сделает Перес, если он не пустозвон и реально уйдет с поля, за что Мадрид получит технаря, будет в СА с правами черных бороться на какой нибудь верблюжей ферме
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Ответ Футбол_это_жизнь
Империя наносит ответный удар! Началась кампания по выпиливанию Винни из состава - Перес сказал Фас! Чтобы получить деньги от Арабов! Пхахахахахахах Глоры Мадрида сполна примут своей же пилюли!
Т.е. когда Винни сказал, что Испания страна расистов и нужно у нее отобрать ЧМ-2030 - это Винни не выпиливает сам себя из клуба?
В сборной Испании были, есть и будут темнокожие игроки (сейчас тот же Ямаль - ниразу не белый), а расистские проявления только в адрес Винни. Но, оказывается, это всё заговор Переса, чтобы выгнать Винни в СА.
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Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Даже будет интересно что с ним сделает Перес, если он не пустозвон и реально уйдет с поля, за что Мадрид получит технаря, будет в СА с правами черных бороться на какой нибудь верблюжей ферме
Сбежит он из СА, там по правилам надо жить, а Винисиусу мозгов не хватит их соблюдать.
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Надеюсь этого клоуна поставят на место, туп как на поле, так и за его пределами
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Все по фактам. Легенда шарит.
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Глоры Мадрида оправдают эту макаку в любой ситуации, но остальные всё видят.
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По факту осадил клоуна
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Макаку ставят на место и только местные фанатики вардрида готовы лизать ему пятую точку ))
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Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Даже будет интересно что с ним сделает Перес, если он не пустозвон и реально уйдет с поля, за что Мадрид получит технаря, будет в СА с правами черных бороться на какой нибудь верблюжей ферме
Яйчишек у Вини не хватит что либо сделать. Сомневаюсь что он будет столько и нагло говорить если сзади не будет фигуры Переса
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Так-то Донато больше бывший игрок Депортиво, чем Атлетико)
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Ответ Антонио Мартынов
Так-то Донато больше бывший игрок Депортиво, чем Атлетико)
Абсолютно верное замечание.
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Заклюют Донато, к гадалке не ходи
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Винисиус... Иногда лучше молчать, чем говорить.
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Когда ему позволили так себя возомнить, кто он такой, что он такое? С таким поведением и провокациями, его место психдиспансер, я уж не говорю про клетку, полное отторжение, при очевидном таланте футбольном.
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Донато в 2 раза больше матчей провел в Депортиво, чем в Атлетико
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У Донато Гама, светлая голова) абсолютно адекватный комментарий!👍
— Что позволяет себе этот ||iгЕ®️?
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