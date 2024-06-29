Федор Конюхов: «Футбол не смотрю – скучно. Надо меньше пить, курить, заниматься зарядкой. А они только деньги требуют. А куда давать их? На пьянки?»

Теги премьер-лига Россия Федор Конюхов алкоголь и спорт Футбол

Федор Конюхов раскритиковал футбол.

«Хоккей я уважаю, а футбол не смотрю – скучно, скучно! Пробегут половину поля, выдыхаются, все потные.

Надо меньше пить, курить, а заниматься зарядкой. А они ж не занимаются, только деньги требуют. А куда давать их? На пьянки?» – заявил путешественник.

Федор Конюхов о футболе: «Я бы его запретил в нашей стране. Мало того, что ничего не выигрывают, так еще алкоголем балуются, в татуировках – я бы всех, у кого они есть, из спорта бы выгнал. Пропащие они!»

Федор Конюхов об Овечкине: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит»

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72 комментария
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А ещё говорят, что путешествия расширяют кругозор
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-4
+162
Федя,давай плыви уже
+91
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+85
"Надо меньше пить, курить, заниматься зарядкой"
Почему надо меньше заниматься зарядкой?
+65
-3
+62
Ответ Уся Ваткин
А ещё говорят, что путешествия расширяют кругозор
Так расширяют же! Просто когда ты один в океане на каноэ 6 месяцев, то это не путишествие, а одиночная камера на воде. Ему бы провериться в общем
+43
-2
+41
Дед опять таблетки забыл принять
+29
-4
+25
Ответ де Фюнес
Федя,давай плыви уже
Федя поплыл
+16
0
+16
Ответ Уся Ваткин
А ещё говорят, что путешествия расширяют кругозор
Просто он поставил задачу по числу хейтеров догнать и перегнать Винисиуса !
+19
-7
+12
Ответ ChipsRobber
"Надо меньше пить, курить, заниматься зарядкой" Почему надо меньше заниматься зарядкой?
Чтобы меньше разряжаться!
+12
-2
+10
Ответ де Фюнес
Федя,давай плыви уже
А деняк то вы дадите? Чтоб Федя - плыл
+12
-3
+9
а ты сам то сколько заработал, чтобы чужие деньги считать?
+9
-1
+8
Ответ Уся Ваткин
А ещё говорят, что путешествия расширяют кругозор
Это когда ты в разные страны ездишь и с разными людьми общаешься. А когда один на лодке в океане месяцами - дичаешь и застреваешь в прошлом. Вот он и судит о современном футболе по 80-90-ым.

Пора, Федя, снова в путь.
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Тебе денег мало? На твои никому не нужные покатушки тратится не меньше. Иди зарядку сделай, пока не задохнулся.
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Вообще, здравая мысль в словах деда есть: он не говорит, что нужно совсем бросать, а советует лишь снизить дозу.
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Ответ ChipsRobber
"Надо меньше пить, курить, заниматься зарядкой" Почему надо меньше заниматься зарядкой?
потомучто изнашивает организьм
+8
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+5
4 года по тегу "Федор Конюхов" не было ни одной новости, и тут открыли марианскую впадину в сознании сабжа.
+4
0
+4
Сколько чужих денег тратит Конюхов на бесполезные путешествия, он только деньги требует от спонсоров, назначенных сверху ...
+5
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+4
Ответ T622222
Федор категорически отрицает связь между его многолетними путешествиями и тем, что в его доме постоянно живет мама жены 😜💦
Федор Конюхов был дома дважды, первый раз когда делал сына, второй когда шапку забыл
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0
+3
Федор категорически отрицает связь между его многолетними путешествиями и тем, что в его доме постоянно живет мама жены 😜💦
+5
-2
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То ли дело Конюхов - на самодельных плотах по океЯнам ходит,ничем не пользуется,определяет геоположение по звёздам и Солнцу!
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Ответ ChipsRobber
"Надо меньше пить, курить, заниматься зарядкой" Почему надо меньше заниматься зарядкой?
Зарядка переоценена
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Хоккеисты, видимо, потеют сразу святым духом, а после матчей ходят в церковь на всенощную.
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Ответ Уся Ваткин
А ещё говорят, что путешествия расширяют кругозор
Он похоже своё утлое судёнышко в путешествиях вообще не покидает, видимо, чтобы случайно не напиться в местных портовых барах!!))
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Ответ ivannumber1
Поражаюсь с комментаторов. Уважения к старшим ноль. К людям, которые много чего сделали для страны. Лично знаком с Федором - очень масштабный человек. Мысли у каждого могут быть свои. А Вы сидите лаете как шавки, на те мысли, что отличаются от Ваших. Пора задуматься. С таким мышлением дальше завода не уехать. Минусуйте.
что он сделал для страны, конкретно?
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Ответ ChipsRobber
"Надо меньше пить, курить, заниматься зарядкой" Почему надо меньше заниматься зарядкой?
Про повербанк.
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походу у старого штормит в кругосветке в голове.
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Ну понятно, вчера как раз вечер пятницы был...
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В кругосветках все мозги выветрил.
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сми нашли нового придурошного "эксперта", на комментариях которого можно рубить клики, и будут теперь доить его
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вообще пофиг, что он там думает. Просто унылый, бесполезный дед
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Ответ де Фюнес
Федя,давай плыви уже
Ихтиандр.......
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