Федор Конюхов: «Футбол не смотрю – скучно. Надо меньше пить, курить, заниматься зарядкой. А они только деньги требуют. А куда давать их? На пьянки?»

Федор Конюхов раскритиковал футбол.

«Хоккей я уважаю, а футбол не смотрю – скучно, скучно! Пробегут половину поля, выдыхаются, все потные.

Надо меньше пить, курить, а заниматься зарядкой. А они ж не занимаются, только деньги требуют. А куда давать их? На пьянки?» – заявил путешественник.

Федор Конюхов о футболе: «Я бы его запретил в нашей стране. Мало того, что ничего не выигрывают, так еще алкоголем балуются, в татуировках – я бы всех, у кого они есть, из спорта бы выгнал. Пропащие они!»

Федор Конюхов об Овечкине: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит»

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