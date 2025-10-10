  • Спортс
  • Бабаев о паспорте РФ для Мойзеса: «Историю Дугласа не хотим повторять. Это имеет смысл, если он готов помогать сборной России, а не только клубу обходить лимит на легионеров»
24

Бабаев о паспорте РФ для Мойзеса: «Историю Дугласа не хотим повторять. Это имеет смысл, если он готов помогать сборной России, а не только клубу обходить лимит на легионеров»

Роман Бабаев оценил возможность получения гражданства РФ Мойзесом Барбозой.

Ранее сообщалось, что армейский клуб близок к продлению контракта с бразильским защитником.

«Российский паспорт для Мойзеса? Мы не исключаем такую возможность. Но тогда нужно понимать, что это имеет смысл, если Мойзес готов выступать за сборную России. Историю Дугласа Сантоса не хотим повторять.

Считаю, это не совсем правильно. Если давать гражданство футболисту, он должен помогать сборной, а не только помогать клубу обходить лимит на легионеров.

С Мойзесом обсуждали этот вопрос, но очень предварительно. Он взял паузу на раздумье. Так что не педалируем», – сказал генеральный директор ЦСКА.

Напомним, в сентябре защитник «Зенита» Дуглас Сантос, у которого есть российское гражданство, дебютировал за сборную Бразилии. Теперь он снова считается легионером в Мир РПЛ.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoМойзес Барбоза
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
лимит на легионеров
logoЗенит
натурализация
logoДуглас Сантос
logoРоман Бабаев
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
