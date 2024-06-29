Конюхов назвал Третьяка самым великим хоккеистом: «Всю карьеру провел в России. Пусть пример берут нынешние хоккеисты, что на родине такого успеха можно и нужно достигать»
Федор Конюхов назвал Владислава Третьяка самым великим хоккеистом в истории.
Известный путешественник ответил на вопрос о том, кто является самым великим хоккеистом в истории.
«Безусловно, это Владислав Александрович Третьяк. Он самый великий в истории.
Вы посмотрите, сколько у него титулов, сколько наград, сколько достижений. Всем спортсменам надо равняться.
У него мировое признание, а он всю свою карьеру провел в России.
Пусть с него пример берут все хоккеисты нынешние, что на родине такого успеха можно и нужно достигать», – сказал Федор Конюхов.
Федор Конюхов об Овечкине: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит»
Так что Владик тоже не особо хороший пример патриота
а ****(что) дома делать ???
Вот рекордсмены КХЛ Мозякин, Щипачев и Зарипов провели всю карьеру в России. Ой, стоп, и они катались зачем-то в Северную Америку....