Конюхов назвал Третьяка самым великим хоккеистом: «Всю карьеру провел в России. Пусть пример берут нынешние хоккеисты, что на родине такого успеха можно и нужно достигать»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Федор Конюхов КХЛ Хоккей

Федор Конюхов назвал Владислава Третьяка самым великим хоккеистом в истории.

Известный путешественник ответил на вопрос о том, кто является самым великим хоккеистом в истории.

«Безусловно, это Владислав Александрович Третьяк. Он самый великий в истории.

Вы посмотрите, сколько у него титулов, сколько наград, сколько достижений. Всем спортсменам надо равняться.

У него мировое признание, а он всю свою карьеру провел в России.

Пусть с него пример берут все хоккеисты нынешние, что на родине такого успеха можно и нужно достигать», – сказал Федор Конюхов.

Федор Конюхов об Овечкине: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит»

40 комментариев
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Федя явно потерялся в этом мире и не осознает, насколько глупые вещи говорит.
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Вся эта риторика напоминает Германию 30-х годов. Мракобесие.
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Сам-то Конюхов свою карьеру явно не в России провел...
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Внучёк тоже всю карьеру в России проведёт.
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В СССР,а не в России
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Он в Чикаго тренировал, а будучи игроков хотел в Монреаль срубить, но добро не дали
Так что Владик тоже не особо хороший пример патриота
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Не известный путешественник, а известный ДАРМОЕД.
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Он в прошлом заплыве сам себе по бубну веслом дал?
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Третьяк не мог сесть в лодку и уплыть
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Как же задолбал этот бесполезный персонаж
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Ответ Dolard
Вся эта риторика напоминает Германию 30-х годов. Мракобесие.
Вот тут вы прямо в точку попали!!!👍
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Смешно. Владик миллион раз просил отпустить его в НХЛ, в любимый Монреаль, а когда завернули, быстренько закончил.
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Санитаров вызовите
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Спортс решил внести свежую кровь в кликбейт-команду шутов.
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Третьяк бы самым первым летел в Штаты, если бы не закончил с хоккеем в 1984 и не Владик ли у нас работал в канадской компании Bombardier, а затем основал в Канаде школу вратарей и прекрасно проводил время, Федя как обычно путается в показаниях, хотя для патриотов спутанность сознания и искажение фактов ещё самое меньшое зло!!👌
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скажите ему,что Россия и СССР разные страны и Третьяк был военным и никто его за границу не выпустил бы,нашли у кого спрашивать,чел о спорте знает только если ему скажут об этом
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А что Лоза сказал?
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Ответ memphis
Федя явно потерялся в этом мире и не осознает, насколько глупые вещи говорит.
конюх федоров всегда был не от мира сего
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Бродяга дядя Федор разговорился.
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вынужденный патриот. ему просто не повезло с возрастом на момент распада СССР.
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а как жы знаментитое :
а ****(что) дома делать ???
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Удивлён, что Конюхов на прошлой неделе решил заговорить и ещё на такую неожиданную тему.
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Играл во времена СССР, а не в нынешней России.
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Так он в 1984м завязал, как он мог сбежать, лет пять не дотянул.
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В России или в Советском Союзе?
Вот рекордсмены КХЛ Мозякин, Щипачев и Зарипов провели всю карьеру в России. Ой, стоп, и они катались зачем-то в Северную Америку....
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Лжецы.Лицемеры.Мракобесы.Ненавижу.
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Славяна обхаял , а Владис в почёте
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Ответ Dolard
Вся эта риторика напоминает Германию 30-х годов. Мракобесие.
Тогда лучший путешественник-натуралист Тимофей Баженов
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Ответ Manas Zhumadilov
А кто за Чикаго играл ?)) двойник ?)))
Он там тренировал, а не играл
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Ответ Manas Zhumadilov
А кто за Чикаго играл ?)) двойник ?)))
Он там не играл никогда
+1
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