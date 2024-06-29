Конюхов назвал Третьяка самым великим хоккеистом: «Всю карьеру провел в России. Пусть пример берут нынешние хоккеисты, что на родине такого успеха можно и нужно достигать»

Федор Конюхов назвал Владислава Третьяка самым великим хоккеистом в истории.

Известный путешественник ответил на вопрос о том, кто является самым великим хоккеистом в истории.

«Безусловно, это Владислав Александрович Третьяк. Он самый великий в истории.

Вы посмотрите, сколько у него титулов, сколько наград, сколько достижений. Всем спортсменам надо равняться.

У него мировое признание, а он всю свою карьеру провел в России.

Пусть с него пример берут все хоккеисты нынешние, что на родине такого успеха можно и нужно достигать», – сказал Федор Конюхов.

Федор Конюхов об Овечкине: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит»