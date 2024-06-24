Кожевников о Конюхове и Овечкине: «Зачем их скрещивать, раздувая конфликты внутри нашего общества? Такой мути в прессе все больше»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Федор Конюхов КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников оценил слова Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

– Я так и не понял, кто додумался задать вопрос про Овечкина путешественнику Конюхову.

Оба – уважаемые люди, но только из совершенно разных профессий. Так зачем их скрещивать – и тем самым внутри нашего общества и наших людей искусственно раздувать какие-то конфликты?!

Мне, например, никогда не взбредет в голову отвечать на вопрос, кто самый крутой путешественник – например, тот же Конюхов, Тур Хейердал или, скажем, Николь Ковальчук?

Это не мой вопрос, а того же Конюхова. Для меня они все чудные, но я же в их дела не лезу, поскольку ничего в них не понимаю.

А тут на ровном месте был выдуман скандальчик. И такой мути в нашей прессе все больше.

– Есть еще примеры?

– Другой скандал с Овечкиным.

Какой-то американский журналист назвал его контракт плохим, мы тут же это мнение перепечатали и начали всем звонить за комментариями. Мне, например, телефон оборвали.

Ладно я, уже привык к таким звонкам. А один начинающий эксперт на эту провокацию попался, согласился с тем, что Овечкин не отрабатывает свой контракт в обороне. Некрасиво!

Думаю, что Александр, находясь на пляже, на всю эту ерунду внимания не обращает.

Но я не понимаю, зачем мы сами себя раздергиваем? – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

11 комментариев
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Спортс, вы с какой целью публикуете материалы из помойки Ларина? Поржать над несчастным спившимся человеком, который когда-то был отличным хоккеистом?
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Чего же непонятного, на всех патриотов денег не хватает, надо прочищать ряды.
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Да просто система такая из противоречий, и их становится всё больше.
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Ответ Дмитрий Кутузов
Комментарий удален модератором
Конечкин
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Ответ gribovodoved
Спортс, вы с какой целью публикуете материалы из помойки Ларина? Поржать над несчастным спившимся человеком, который когда-то был отличным хоккеистом?
Не был он никогда отличным хоккеистом.
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Ответ Заборостроитель
Да просто система такая из противоречий, и их становится всё больше.
Просто слишком много хотят зарабатывать на патриотизме, начинают убирать конкурентов.
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Комментарий удален модератором
Главная хоккейная муть страны высказалась)
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Господин Кожевников, никто Овечкина и Конюхова не скрещивает. Вы свои фантазии доктора Моро держите при себе.
Тем более, что пропаганда скрещивания мужчин у нас уголовно наказуема
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Кожевников уже забыл в какой стране родился и для кого играл. Дочь у него в Ницце венчается. Каждому свое. Почему у Федора не может быть своего мнения об Овечкине ?
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Николь Ковальчук? 😁
Щас тебе Илья руку не подаст (и скорее всего и морду набьет).
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