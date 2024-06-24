Кожевников о Конюхове и Овечкине: «Зачем их скрещивать, раздувая конфликты внутри нашего общества? Такой мути в прессе все больше»

Александр Кожевников оценил слова Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану « »: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

– Я так и не понял, кто додумался задать вопрос про Овечкина путешественнику Конюхову.

Оба – уважаемые люди, но только из совершенно разных профессий. Так зачем их скрещивать – и тем самым внутри нашего общества и наших людей искусственно раздувать какие-то конфликты?!

Мне, например, никогда не взбредет в голову отвечать на вопрос, кто самый крутой путешественник – например, тот же Конюхов, Тур Хейердал или, скажем, Николь Ковальчук?

Это не мой вопрос, а того же Конюхова. Для меня они все чудные, но я же в их дела не лезу, поскольку ничего в них не понимаю.

А тут на ровном месте был выдуман скандальчик. И такой мути в нашей прессе все больше.

– Есть еще примеры?

– Другой скандал с Овечкиным.

Какой-то американский журналист назвал его контракт плохим, мы тут же это мнение перепечатали и начали всем звонить за комментариями. Мне, например, телефон оборвали.

Ладно я, уже привык к таким звонкам. А один начинающий эксперт на эту провокацию попался, согласился с тем, что Овечкин не отрабатывает свой контракт в обороне. Некрасиво!

Думаю, что Александр, находясь на пляже, на всю эту ерунду внимания не обращает.

Но я не понимаю, зачем мы сами себя раздергиваем? – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.