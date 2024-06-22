Третьяк о площадке своего имени в деревне Федора Конюхова: «У жителей вырастет интерес к здоровому образу жизни, хоккею. В моей молодости можно было мечтать о столь шикарных условиях»

Владислав Третьяк оценил открытие спортивной площадки в деревне Федора Конюхова.

20 июня состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки, названной в честь Владислава Третьяка. Объект предназначен для игры в хоккей, футбол и баскетбол.

Сооружение находится на территории Деревни Федора Конюхова в Заокском районе Тульской области. Эта локация считается местной достопримечательностью, здесь расположены картинная галерея, храмы и часовни, а улицы названы в честь именитых русских и зарубежных путешественников.

«Развитие инфраструктуры, создание возможностей для занятий спортом – стратегическая задача. И я счастлив, что наши многолетние партнеры нацелены на добрые дела.

Искренне благодарен компании «Лига Ставок» и лично Юрию Васильевичу Красовскому, фонду «Созвездие добра» и лично Ольге Георгиевне Журавской за их внимание к социальным проектам, за масштабную работу по возведению новых спортивных объектов.

Открытие таких сооружений – всегда праздник. Жители Тульской области получили великолепный подарок. Во времена моей молодости можно было лишь мечтать о столь шикарных условиях.

Уверен, что теперь у жителей деревни Федора Конюхова вырастет интерес к здоровому образу жизни, к хоккею.

Огромное спасибо всем, благодаря кому появилась новая спортплощадка», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.