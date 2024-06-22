Алексей Касатонов: «Конюхову надо почаще приземляться к берегу. Овечкин – наш амбассадор во всем мире. Доказывает силу российского хоккея»

Алексей Касатонов высказался о критике Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану « »: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Если он не знает темы, даже на общем уровне... Саша – наш амбассадор во всем мире. Доказывает силу нашего российского хоккея и вообще спорта.

Мы все верим в его рекорд, надеемся, что он добьется своего. Главное, чтобы он сейчас хорошо провел отпуск, подготовился к сезону и доказал всем, что наш хоккей – сильнейший.

Мы говорим объективно, так как – сильнейшая лига в мире. Что тут обсуждать? Конюхову надо почаще приземляться к берегу», – заявил двукратный олимпийский чемпион .