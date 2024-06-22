Алексей Касатонов: «Конюхову надо почаще приземляться к берегу. Овечкин – наш амбассадор во всем мире. Доказывает силу российского хоккея»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Алексей Касатонов Федор Конюхов Хоккей

Алексей Касатонов высказался о критике Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Если он не знает темы, даже на общем уровне... Саша – наш амбассадор во всем мире. Доказывает силу нашего российского хоккея и вообще спорта.

Мы все верим в его рекорд, надеемся, что он добьется своего. Главное, чтобы он сейчас хорошо провел отпуск, подготовился к сезону и доказал всем, что наш хоккей – сильнейший.

Мы говорим объективно, так как НХЛ – сильнейшая лига в мире. Что тут обсуждать? Конюхову надо почаще приземляться к берегу», – заявил двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

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9 комментариев
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Конюхов мало того что дно пробил, так ещё и берега потерял. Скоро лодку начнет раскачивать! Так и потонуть можно!
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Ответ Matador
Конюхов мало того что дно пробил, так ещё и берега потерял. Скоро лодку начнет раскачивать! Так и потонуть можно!
Конюхов, мягко говоря,человек своеобразный, в своём мире живет. Принимать его оценку близко к сердцу, а тем более как оправляющую, смысла нет.
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Видали мы эту силу в Сочи 2014 и Ванкувере 2010....
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Приземляться - это верная проговорка. Известно, что путешествия Феди без вертушек не обходятся.
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Странный типус, этот Конюхов. Живёт в своем придуманном мире. Совсем от реалии оторвался.
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И этого вынули на борьбу с неправильным патриотом.тьфу.
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Ответ Адиль Абиев
Странный типус, этот Конюхов. Живёт в своем придуманном мире. Совсем от реалии оторвался.
Так вот вернулся в реалии посмотрел и обалдел от патриотов работающих на врагов.
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